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Hesap kavgası cinayetle bitti

Bir eğlence mekanında çıkan hesap kavgasında taraflardan birinin silahına sarılması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

İHA | 29.12.2018 - 05:24..
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Ankara’da bir eğlence mekanında, iş yeri çalışanlarıyla müşteri arasında hesap anlaşmazlığından dolayı tartışma yaşandı. Giderek alevlenen tartışma saniyeler içinde kavgaya dönüştü.

Hesap kavgası cinayetle bitti

Yaşanan kavgadan bir süre sonra yeniden mekana gelen henüz kimliği belirlenemeyen müşteri, yanında getirdiği silahı iş yeri çalışanı İ.Y.’ye doğrultarak ateşledi. Aldığı kurşun yarasıyla ağır yaralanan İ.Y. yerde hareketsiz kalırken, saldırgan olay yerinden hızla uzaklaştı.

Hesap kavgası cinayetle bitti

ZANLI İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Kanlar içinde kalan İ.Y. iş arkadaşlarınca Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Şahsın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Mekanın bulunduğu alanı abluka altına alan ekipler, kayıplara karışan zanlının yakalanması için alarm durumuna geçti. İş yeri çalışanları ve müşterilerin ifadesini alan ekipler, çevredeki MOBESE kameralarının kayıtlarını inceleme altına aldı.

Hesap kavgası cinayetle bitti
Bir süre sonra adrese gelen olay yeri inceleme ve cinayet büro amirliğine bağlı polisler, bölgede çalışma yaptı. Olayın ardından firar eden zanlının, polis ekiplerinin sıkı takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. Emniyete götürülen saldırganın sorgulanmasına devam ediliyor.
Olay hakkında soruşturma başlatıldı.


Hesap kavgası cinayetle bitti

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