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HES'lerle yıllık 11 milyar lira tasarruf

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, üretilen hidroelektrik enerjiyle, doğalgaz ithalatından yıllık 11 milyar lira tasarruf ettiklerini açıkladı.

AA | 18.12.2018 - 11:20..
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HES'lerle yıllık 11 milyar lira tasarruf

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, 2003'te 26 milyar kilovatsaat olan hidroelektrik enerji üretim kapasitesini, kasım ayı itibarıyla 99 milyar kilovatsaate yükselttiklerini belirtti.

11 MİLYAR LİRALIK TASARRUF

Aydın, "Ülkemizde yanan her üç ampulden birini hidroelektrik santraller (HES) aydınlatıyor. Ürettiğimiz hidroelektrik enerjiyle doğalgaz ithalatından yıllık 11 milyar lira tasarruf sağlıyoruz." ifadesini kullandı.

HES'lerle yıllık 11 milyar lira tasarruf

SU TEMİNİ VE BARAJ ÇALIŞMALARI ETKİN BİR ŞEKİLDE SÜRÜYOR

Aydın, DSİ Genel Müdürlüğü'nün 65. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada; kurumun, taşkın koruma, sulu ziraatı yaygınlaştırma, hidroelektrik enerji üretme, büyük şehirlere içme suyu temini ve baraj çalışmalarını etkin şekilde yürüttüğü bildirildi.

Türkiye'nin gururu ve dünyada ses getiren projeleri tamamlayarak, bin 73 baraj ve göletle 65 hidroelektrik santrali işletmeye açtıklarını aktaran Aydın, "Bu baraj ve hidroelektrik santraller arasında dünyanın en yüksek ve büyük barajları sıralamasına ismini yazdıran Atatürk, Keban, Karakaya, Altınkaya, Oymapınar barajlarıyla son dönemde Deriner, Ermenek ve Çine-Adnan Menderes barajlarımız bulunuyor. İnşa edilen Yusufeli ve Ilısu barajlarımız da tamamlandığında, ülkemizin gurur kaynağı olarak üst sıralara yerleşecek." değerlendirmesinde bulundu.

Aydın, son 16 yılda 7 bin 668 tesisin hizmete alındığına işaret ederek, "Bu tesislerin 541'i baraj, 534'ü HES, 350'si gölet ve bent, bin 272'si sulama tesisi, 236'sı içme suyu ve temini tesisi, 17'si atık su tesisi, 4 bin 718'i taşkın koruma tesisidir." ifadesini kullandı.

HES'lerle yıllık 11 milyar lira tasarruf

TASARRUF SAĞLANIYOR

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, dünyanın 6'ncı, Türkiye'nin en yüksek barajı unvanını taşıyan Deriner Barajı'nda, kasım ayı itibarıyla toplam 6.6 milyar kilovatsaat enerji üretildiğini ve milli ekonomiye yaklaşık 2 milyar lira katkıda bulunulduğunu vurguladı. Aydın, Deriner'in ardından ikinci sırada yer alan Ermenek Barajı'nda da kasım ayı itibarıyla toplam 5.3 milyar kilovatsaat enerji üretildiğini ve milli ekonomiye yaklaşık 1.5 milyar lira katkıda bulunulduğunu anlattı.

Aydın, KKTC'ye içme suyu temini projesiyle de 107 kilometre uzunluğundaki isale hattı sayesinde "Yavru Vatan"a yılda 75 milyon metreküp su ilettiklerine dikkati çekerek, 2016 yılı başından günümüze 528 kilometre ana dağıtım hattı inşa ettiklerini ve KKTC'nin tamamına içme-kullanma suyu verdiklerini kaydetti.

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