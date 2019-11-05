Heybetli tasarımıyla Musso Grand

Oldukça şık bir dış tasarımla bizleri karşılayan Musso Grand, 5 bin 405 mm uzunluğunda gövdeye sahip.

1.950 mm genişliği ise; hem iç mekanda bizlere konfor ve rahatlık sunarken hem de yük taşıma kapasitemizde büyük kolaylık sağlıyor.

KALİTEDEN ÖDÜN VERMEYEN KORELİ

Aracın içinde göze çarpan ilk detay deri kaplama göğüs ve malzeme kalitesi oldu. Sert plastik yerine çok daha kaliteli malzeme kullanılması trim seslerini de keserek, hem kaliteyi hem de görselliği gözler önüne seriyor. 8 inç dokunmatik Android ekrana sahip multimedya yeterli düzeyde ses performansı sağlarken geri görüş kamerası, Apple Car Play ve Android Auto özelliklerini de kullanıcıya sunuyor. Koltuklar ergonomi açısından hem rahat bir sürüş sağlarken arka koltukların da rakiplerine göre daha geniş bir diz mesafesi ve rahat bir oturuş pozisyonu sağlaması Grand lakabını hak ettiğini gösteriyor. Anahtarsız giriş ve çalıştırma, dijital klima, hız sabitleme, fonksiyonel direksiyon gibi birçok özellikte Musso Grand ile standart olarak geliyor. Araçta dikkatimizi çeken en önemli noktalardan biri de iyi bir izolasyon ile oldukça sessiz bir iç mekan elde edilmesi oldu.

GÜCÜNÜ KONFORLA BİRLEŞTİREN ARAZİ CANAVARI

Ssangyong’un kendi üretimi olan 2.2 litrelik motor 181ps güç ve 420nm tork ile oldukça iddialı bir performans sergiliyor. Musso Grand, bu gücü 6 ileri otomatik Aisin şanzıman ile lastiklere iletiyor. Eco, Power ve Winter modları ile size en uygun sürüşü hedefliyor. Bizim test ettiğimiz 4x4 modelindeki 4H 4L modları ile zorlu ve dik arazi çıkış koşullarında zorlanmadan ilerleyin Musso Grand yine dik arazi yol şartlarında iniş kontrol sistemi ile güvenli bir şekilde inişe yardımcı oluyor. 5 noktadan bağlı süspansiyonlar sayesinde hem konfordan ödün vermiyor hem de yüksek bir yükleme kapasitesi sunuyor. Bunun yanı sıra 3 ton çekme kapasitesi de ne kadar iddialı bir araç olduğunun kanıtı niteliğinde.

BİRÇOK ARTISI İLE TERCİH EDİLEBİLİR

151 bin 500 TL başlangıç fiyatı olan Musso Grand modeline, Şahsuvaroğlu Dış Ticaret 90 bin TL için 24 ay %0 faiz avantajı sunuyor. Yedek parça konusunda araç sahiplerine stok bulundurma garantisi verilmesi ve geri alım garantisi de markanın aracına olan güvenini kullanıcıya yansıtıyor.