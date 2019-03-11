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Heyelan 2 iş makinesi ve 2 kamyonu yuttu

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde heyelanın yuttuğu 2 iş makinesi ve 2 kamyon, toprak altından çıkarılmaya başlandı.

İHA | 11.03.2019 - 10:33..
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Hava sıcaklıklarının artması ile birlikte Adıyaman Sincik'in yüksek kesimlerinde bulunan Türk Dağı'nın eteklerindeki karlar erimeye başlamış, Çağlayan Deresi'ndeki su yükselmişti.

Heyelan 2 iş makinesi ve 2 kamyonu yuttu

ELEKTRİK SANTRALİNDEKİ SU KANALI TAŞTI

Su debisinin yükselmesinden dolayı ilçeye bağlı Hüseyinli köyü Çağlayan mezrası yakınlarında, özel bir firmaya ait elektrik santralindeki su kanalının taşması sonucu, önceki gün heyelan meydana geldi.

Heyelan 2 iş makinesi ve 2 kamyonu yuttu

ÇALIŞMA SÜRÜYOR

Heyelanın getirdiği kaya parçaları ve topraklar, elektrik santralinde bulunan 2 adet loder iş makinesi ve 2 adet kamyonu yuttu. Elektrik santraline ait iş makinelerinin toprak ve kaya parçalarının altından çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Heyelan 2 iş makinesi ve 2 kamyonu yuttu

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