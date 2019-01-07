Heyelan, Karadeniz Sahil Yolu’nu ulaşıma kapattı

Cide ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası Bartın’a giden karayolu yaşanan toprak kayması sonucu ulaşıma kapandığı belirtildi.

Yenice Köyü yakınlarında meydana gelen heyelan sonrası Karadeniz Sahil Yolu kapanırken, ulaşım Yenice Köyü içerisinden tali bir yoldan kontrollü olarak verilmeye çalışılıyor.

SABAHA KADAR YOL AÇMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDECEK

Kapanan sahil yolu için, karayolları ekiplerinin her iki yönden yolu açma çalışmaları yoğun olarak devam ediyor.

Karayolları ekip başının verdiği bilgiye göre, heyelanın büyük olduğu ve sabaha kadar yol açma çalışmalarının süreceği belirtildi.