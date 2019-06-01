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Heyelan nedeniyle iş yeri boşaltıldı, intihara kalkıştı

Birecik ilçesinde heyelan riski nedeni ile güvenlik amaçlı iş yeri boşaltılan şahıs, kendini yakmak istedi

DHA | 01.06.2019 - 18:12..
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir garip intihara girişim vakası meydana geldi.

Fırat Nehri kıyısındaki dik yamaçta bir ay içerisinde 3 kez heyelan yaşandı. Güvenlik nedeniyle belediye yetkilileri bölgede riskli bulunan 13 ev ve iş yerini tahliye etti.

Yol üzerinde lokantası bulunan Aydın Açıkgözoğlu ise iş yerine yeni tadilat yaptığını ve borçları olduğunu söyleyerek karara tepki gösterdi. Bugün kapalı olan iş yerine giden Açıkgözoğlu, bir bidon benzini üzerine döküp kendini yakacağını söyledi.

POLİSE TESLİM OLDU

İhbar üzerine olay yerine gelen polislerin tüm çabasına rağmen Açıkgözoğlu ikna olmadı. Haber verilen Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam olay yerine geldi. Başkan ile konuşarak ikna olan Açıkgözoğlu, benzin bidonunu bırakarak polise teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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