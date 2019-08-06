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Heyelan nedeniyle Rize-Salarha yolu trafiğe kapatıldı

Şiddetli yağışa bağlı olarak meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım, eski yoldan sağlanıyor.

AA | 06.08.2019 - 10:46..
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Rize'de iki gündür aralıklarla etkili olan şiddetli yağışın ardından meydana gelen toprak kayması nedeniyle, Rize-Salarha yolunun bir bölümü ulaşıma kapatıldı.

ÇAĞLAYAN DERESİ'NİN ÖNÜ KAPANDI

Merkeze bağlı Dağsu Mahallesi Çağlayan mevkisinde, şiddetli yağış sonucu yamaçtan kopan toprak, taş ve ağaçları da sürükleyerek Çağlayan Deresi'nin önünü kapattı.

Heyelan nedeniyle Rize-Salarha yolu trafiğe kapatıldı

GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Heyelan nedeniyle tıkanan derede, yaklaşık 30 metre derinliğinde büyük bir gölet oluştu. Bunun üzerine yetkililer, taşkın riskine karşı Rize-Salarha yolunun bir kısmını trafiğe kapattı. Söz konusu güzergahta ulaşım eski yoldan kontrollü sağlanırken, jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

Bölgede bulunan bir çay fabrikası ile kereste atölyesinde, çalışmalara ara verildi. Sabah saatlerinde bölgede inceleme yapan Karayolları ekipleri, yağmurun aralıklarla devam etmesi nedeniyle yolda temizleme çalışması başlatmadı.

Heyelan nedeniyle Rize-Salarha yolu trafiğe kapatıldı

HENÜZ ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLAMADI

Öte yandan Salarha yolu Dörtyol mevkisinde, 4 Ağustos Pazar akşamı, şiddetli yağış sonucu yolun ulaşıma kapanması üzerine otomobilden inerken sele kapılan ve dereye sürüklenen 59 yaşındaki Hüseyin Çap'ı aramak üzere bölgeye gelen ekipler, taşkın riski sebebiyle çalışmalara henüz başlayamadı.

AFAD, JAK, UMKE, Rize İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı su altı ekipleri, Rize İl Özel İdaresi ve Rize Belediyesi'nden 50 kişilik ekip, bölgede bekleyişini sürdürüyor.

Heyelan nedeniyle Rize-Salarha yolu trafiğe kapatıldı

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