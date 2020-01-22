HGK-83 mühimmatı seri üretime hazır

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, ABD yapımı MK-83 (Mark-83) bombasını havadan karaya akıllı ve hassas vuruş kabiliyetine sahip mühimmata çevirmek için TÜBİTAK Sage'nin geliştirdiği HGK-83 mühimmatının kalifikasyon testlerinin tamamlandığını, seri üretime hazır hale getirildiğini açıkladı.

Demir, HGK-83 mühimmatının seri üretime hazır olduğu haberini sosyal medya hesabından duyurdu.

Hava Kuvvetleri'ne HGK - 83 güdümlüsü İZLE

MENZİL ATIŞINDA BAŞARI

Harp başlığı 500 kilogram ağırlığında olan HGK-83 mühimmatının 28 kilometre (15 deniz mili) menzili bulunuyor. 10 metre vuruş hassasiyetine sahip olan HGK-83, Ataletsel Ölçü Birimi ve Küresel Konumlama Sistemi güdümlerine sahip. Ayrıca HGK-83 için yapılan menzil atışı da başarılı bir şekilde tamamlandı.

GÜDÜM KİTLERİ TESLİM EDİLİYOR

Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından farklı uçak bombaları için güdüm kiti geliştirme faaliyetleri sürdürülürken, eş zamanlı olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığına yerli imkanlarla geliştirilen güdüm kitleri de teslim edilmeye devam ediliyor.