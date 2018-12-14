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Denize uçan arabadaki kadını kurtaran vale konuştu

Beykoz'da otomobiliyle birlikte denize düşen kadını kurtaran otel valesi Hasan Hüseyin Erdoğan, olay sırasında gerçekleşenleri aktardı.

DHA | 14.12.2018 - 15:59..
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Sabah saatlerinde, Beykoz sahil yolunda ilerleyen bir kadın sürücü, aracını döndürmek isterken, fren yerine gaza basınca denize uçmuştu.

Olayı gören vatandaşlar ve cadde üzerindeki bir restoranın valesi olan Hasan Hüseyin Erdoğan tarafından, araçtan çıkartılan kadın, ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Denize uçan arabadaki kadını kurtaran vale konuştu VİDEO

HERKES ŞAŞKINDI

“Araba denize uçunca bir gürültü duydum" diyen Hasan Hüseyin Erdoğan, şöyle konuştu:

"Burada balık tutan arkadaşlara bakıyordum. Herkes şaşkınlık içindeydi. Aklıma gelen tek şey üzerimi çıkartıp atlamak oldu. 20 metre ötedeydi zaten. Oraya kadar yüzdüm. Camı açıktı Allah'tan. Cam açık olduğu için çıkartmaya çalıştım olmadı. Buraya kadar akıntı getirdi arabayı.

Daha sonra araba batmaya başladı. Batmaya başlayınca ben de tekrar daldım. Suyun altındayken gördüm kolları dışarıdaydı.

Denize uçan arabadaki kadını kurtaran vale konuştu


ALLAH KUVVET VERDİ

Kafası da dışarıdaydı. Allah kuvvet verdi. O anda ben onu çıkartabileceğimi zannetmiyordum ama. Şükür çıkarabildim oradan. Biraz kendisi de mücadele etti çıkmak için. Suyun dibindeydi orada gördüm.

Kapı da sıkışmıştı. Cam açık olduğu için camdan çıkartabildim. O anda yapmam gerektiğini düşündüm. Herkes de yapabilirdi ama dediğim gibi Allah bana nasip etmiş. Bir can kurtardık. İyi hissediyorum şu anda"

Denize uçan arabadaki kadını kurtaran vale konuştu


ARACA ULAŞILAMADI

Sahil güvenlik ve deniz polisleri, denize düşen aracı uzun sürede aradı. Uzun aramalar sonrası araca ulaşılamazken, deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri olay yerinden ayrıldı.

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