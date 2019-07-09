taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7392
Euro
6.4365
Altın
1394.74
Borsa
98724.81
Gram Altın
257.032

Hiç gitmediği İstanbul’dan trafik cezası yedi

Tekirdağ'da yaşayan bir çiftçiye hiç gitmediği İstanbul'dan trafik cezası çıktı. Durum karşısında şok olan çiftçi, yanlışlığın düzeltilmesini istiyor.

İHA | 09.07.2019 - 09:59..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir çiftçi, hiç gitmediği İstanbul’dan otomobiline trafik cezası geldiğini söyledi.

KIRMIZI IŞIK İHLALİ CEZASI GELDİ

Malkara’nın Tete Mahallesi’nde çiftçilikle uğraşan Nazım Aydoğan’ın 59 KA 667 plakalı otomobiline, İstanbul Sultanbeyli’de kırmızı ışık ihlali yaptığı gerekçesiyle 26 Aralık 2018 tarihinde 235 lira trafik cezası geldi.

Hiç gitmediği İstanbul’dan trafik cezası yedi

"TEKİRDAĞ DIŞINA ÇIKMAM"

Tebliğ edilen ceza kağıdını okuyunca şoke olan çiftçi Nazım Aydoğan, “Hayatımda hiç otomobilimle gitmediğim İstanbul’dan arabama kırmızı ışık ihlali yapıldığı gerekçesiyle 235 lira para cezası geldi. Ben bu cezayı kabul etmiyorum. Benim yaşım 72, arabamla Tekirdağ dışına çıkmam, kendimden başka şehir dışında arabamı da kullanan olmadı. Gerekirse köyden şahitler de var. Hayatımda hiç vesayetle İstanbul’a gitmiş adam değilim. Bu suçu kabul etmiyorum.” dedi.

Hiç gitmediği İstanbul’dan trafik cezası yedi

Aydoğan, haksız bulduğu cezanın bir an önce iptal edilmesini istiyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Polisten HDP'lilere cevap: Savaş neredeyse oraya gidin

Polisten HDP'lilere cevap: Savaş neredeyse oraya gidin

185
Hasta yakınları güvenlik görevlilerine saldırdı

Hasta yakınları güvenlik görevlilerine saldırdı

120
Altay Bayındır Fenerbahçe'de

Altay Bayındır Fenerbahçe'de

75
İstanbul'da 176 askere gözaltı

İstanbul'da 176 askere gözaltı

98
Belle Lucia 2 ay sonra doğuracak

Belle Lucia 2 ay sonra doğuracak

32
Adana'da polise bıçaklı saldırı

Adana'da polise bıçaklı saldırı

40
Domuz sandığı kız kardeşini kazayla vurarak öldürdü

Domuz sandığı kız kardeşini kazayla vurarak öldürdü

17
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir