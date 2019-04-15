Hiç yolu olmayan köy: Hollanda-Giethoorn

Düşünün, yaşadığınız yerde ne bir yol ne de bir araba var; hatta eviniz suyun üstünde yüzüyor! Hollanda'nın Giethboorn adındaki bu güzel köyü, kuzeybatı eyaleti Overijssel’de, Amsterdam’dan yaklaşık 90 kilometre uzakta bulunuyor. Köyde, 2.600 civarında vatandaş yaşıyor. Kanalların arasına kurulmuş olan Giethoorn’da, kanalları birbirine bağlayan, 180 tane köprü bulunuyor. Şehir hayatından uzak, huzurlu ve doğa ile iç içe olan Giethoorn, on üçüncü yüzyılın başında, Akdenizli yerleşimciler tarafından kurulmuş bir yerleşim yeri.

Peki, Giethoorn’a nasıl ulaşılır? Amsterdam’a uçtuktan sonra trenle Steenwijk’e gelebilir ve oradaki otobüslerle bir daha motorlu taşıt kullanmamak üzere bu minik sevimli köye ulaşabilirsiniz. O zaman başlayalım...

1958 YILINDA ÇEKİLEN FİLMLE TANINMAYA BAŞLADI

Küçük Venedik ya da Kuzeyin Venediği olarak da anılan Giethoorn, özellike 1958 yılında, Alman film yapımcısı Bert Haanstra‘nın ünlü komedisi Fanfare‘i burada çekmesi ile tanınmaya başladı. Giethoorn’da 3 müze ve birkaç tane hediyelik eşya dükkanı bulunuyor.

MÜZELERİNİ ZİYARET EDİN

Het Olde Maat Uus, tipik bir çiftlik evinde, yüz sene önce günlük yaşamın nasıl olduğu ile ilgili canlandırmalar yapılmış bir müze. Museum de Oude Aarde ise bölgede çıkarılan değerli taşlar sergileniyor. Klasik arabaları sevenleri burada bir sürpriz bekliyor.

The Histomobil Müzesi son yüzyılda kullanılan çeşitli araba, motosiklet ve at arabalarına ev sahipliği yapıyor.

ÇİNLİ TURİSTLER BURAYI ÇOK SEVİYOR

Aynı zamanda Giethoorn, bir çok sanatsal sergi ve çocuklara özel aktiviteler düzenleniyor. Kış ayları boyunca, donan kanallara buz pateni yapılması, birçok turist için köyü daha da cazip kılıyor. Giethoorn, özellikle Çinli turistler arasında çok popüler. Her yıl 150.000 ila 200.000 arasında Çinli turist tarafından ziyaret ediliyor.

İDEAL ZAMAN TEMMUZ- AĞUSTOS AYLARI

Temmuz ve ağustos aylarında müzik festivalleri ile kanallar ve civar kasabalar peri masalına dönüşüyor. Her ne kadar bahar ve yaz ayları Giethoorn’un en keyifli ve hava açısından risksiz ayları olsa da bu unutulmaz kasaba kışın ayrı bir masalsı atmosfere sahip.

Not: Ne yaparsanız yapın mutlaka bir bot kiralayın. Kasabayı en iyi bu şekilde keşfedebilirsiniz. Suyun üzerinden göreceğiniz perspektif kesinlikle köprülerde yürüdüğünüzden çok daha güzel olacak.







