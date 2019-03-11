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Hidayet Türkoğlu'ndan FETÖ'cü Enes yorumu

Türkoğlu, Enes Kanter'in, NBA platformunu terörist bir örgütün propagandası için kullandığını belirtti.

Haber Merkezi | 11.03.2019 - 23:04..
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Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye’nin ‘FETÖ üyesi’ olduğu iddiasıyla kırmızı bülten talebinde bulunduğu basketbolcu Enes Kanter'in NBA'i, terör örgütü propagandası için kullandığını söyledi.

NBA DİKKATLİ OLMALI

Türkoğlu, ABD merkezli spor kanalı ESPN'de yayınlanan E:60 programına yaptığı açıklamada, NBA yetkililerini Enes Kanter'e karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

"Enes Kanter, bir terör örgütü elebaşını açıkça destekliyor" diyen Türkoğlu, "Terör örgütlerinin destekçilerine mesaj göndermem. Amerikalı dostlarıma tek söyleyeceğim, dikkatli olmaları. E:60'a konuşuyorum çünkü Türkiye'nin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi Enes Kanter ve FETÖ elebaşı konusundaki görüşlerinin bilinmesini istiyorum. Enes Kanter, NBA platformunu terörist bir örgütün propagandası için kullanıyor" şeklinde konuştu.

Ocak ayında İngiltere'nin başkenti Londra'da oynanan lig maçına, hayati tehlikesi olduğunu ileri sürerek gitmeyen Portland Trail Blazers oyuncusu Enes Kanter'in iddiasının gerçeği yansıtmadığını dile getiren Türkoğlu, basketbolcunun New York Knicks'te oynadığı dönemde yaşanan olayın, vize sorunundan kaynaklandığını belirtti.

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