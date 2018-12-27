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Hıdırlık Tabyası en büyük interaktif müze olacak

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Edirne Balkan Tarihi Müzesi olarak işlev görmesine karar verilen, Balkan Savaşları'nda karargah olarak kullanılan Hıdırlık Tabyası, müze olarak hizmet verecek.

Haber Merkezi | 27.12.2018 - 12:21..
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Türklerin Balkanlar'daki 600 yıllık tarihini ziyaretçilere sunacak Edirne Balkan Tarihi Müzesi'nde, teşhir-tanzim ve çevre düzenlemesi uygulamaları hızla devam ediyor.

KARARGAH OLARAK HİZMET VERDİ

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu yaptığı açıklamada; tabyanın, Balkan Savaşları'nda, Edirne savunmasında karargah olarak kullanıldığını söyledi.

Hıdırlık Tabyası en büyük interaktif müze olacak

EN BÜYÜK TABYA ÖZELLİĞİ

Hacıoğlu, "Edirne'deki tabyalar 1829 yılında yapılmaya başlanıldı. Şükrü Paşa'nın karargahının bulunduğu Hıdırlık Tabyası, bu tabyaların arasındaki en önemlilerindendir. I. Balkan Savaşı'nda önemli işlevi bulunan tabyalar, gelişen top teknolojisi sonrası önemini yitirmeye başladı. Nizamiye ana giriş binası, koğuş binası, topçu odaları, topçu bataryaları, hendek ve avludan oluşan tabya, Edirne'deki en büyük tabyadır" dedi.

RESTORASYONU YAPILDI

Tabyaların yıllar içerisinde harap duruma düştüğünü aktaran Hacıoğlu, yaklaşık 3 yıl süren çalışmalar kapsamında, harabe halinde olan tabyaların tekrar ayağa kaldırıldığını aktardı.

Hıdırlık Tabyası en büyük interaktif müze olacak


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