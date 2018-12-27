Hıdırlık Tabyası en büyük interaktif müze olacak

Türklerin Balkanlar'daki 600 yıllık tarihini ziyaretçilere sunacak Edirne Balkan Tarihi Müzesi'nde, teşhir-tanzim ve çevre düzenlemesi uygulamaları hızla devam ediyor.
KARARGAH OLARAK HİZMET VERDİ
Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu yaptığı açıklamada; tabyanın, Balkan Savaşları'nda, Edirne savunmasında karargah olarak kullanıldığını söyledi.
EN BÜYÜK TABYA ÖZELLİĞİ
Hacıoğlu, "Edirne'deki tabyalar 1829 yılında yapılmaya başlanıldı. Şükrü Paşa'nın karargahının bulunduğu Hıdırlık Tabyası, bu tabyaların arasındaki en önemlilerindendir. I. Balkan Savaşı'nda önemli işlevi bulunan tabyalar, gelişen top teknolojisi sonrası önemini yitirmeye başladı. Nizamiye ana giriş binası, koğuş binası, topçu odaları, topçu bataryaları, hendek ve avludan oluşan tabya, Edirne'deki en büyük tabyadır" dedi.
RESTORASYONU YAPILDI
Tabyaların yıllar içerisinde harap duruma düştüğünü aktaran Hacıoğlu, yaklaşık 3 yıl süren çalışmalar kapsamında, harabe halinde olan tabyaların tekrar ayağa kaldırıldığını aktardı.