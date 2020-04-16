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Hidroksiklorokin nedir

Ülkeler koronavirüs salgınına çare aramaya devam ederken, antiviral özelliğinden dolayı hidroksiklorokin ilacı dikkat çekmeye başladı.

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Hidroksiklorokin nedir

En son ABD Başkanı Donald Trump'ın dile getirdiği ilaç olan hidroksiklorokin, virüsü durdurduğu tespit edilen klorokine çok benzemektedir.

Hidroksiklorokinin dünyadaki en büyük üreticisi olan Hindistan, koronadan sonra ilaca "istisnasız" ihracat yasağı koydu.

TÜRKİYE STOK YAPTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da salgın Türkiye’ye gelmeden önce, bu ilacın stok yapıldığını belirtti.

Koca, “Bu süreçte kimseye söylemeden, hastalık daha Türkiye’ye gelmeden tedavide etkili olduğunu bildiğimiz ve aslında sıtma tedavisinde kullanılan hidroksiklorokini piyasadan toplayıp 500 bin adet stok yaptık. Ve ilk gelen hastaların tamamına bu tedaviyi uyguladık. Çok daha iyi sonuçlar aldık. Bunu yapmasaydık şu an çok daha kötü bir tabloyla karşı karşıyaydık. Sürekli araştırıyoruz, deniyoruz.” ifadelerini kullandı.

HİDROKSİKLOROKİN NEDİR

Plaquenil adı altında satılan hidroksiklorokin, belirli sıtma türlerinin önlenmesi ve tedavisi için kullanılan bir ilaçtır. Madde özellikle klorokine cevap veren sıtma için kullanılır. Diğer kullanımlar arasında romatoid artrit, lupus ve porfiri kutanea tarda tedavisi bulunur. Ağız yoluyla alınır.

Bir sağlık sisteminde ihtiyaç duyulan en güvenli ve en etkili ilaçlar olan Dünya Sağlık Örgütü Temel İlaçlar Listesi'ndedir.

Hidroksiklorokin nedir

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