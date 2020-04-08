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Hijyen malzeme atıkları ile ilgili genelge açıklandı

Tek kullanımlık maske, eldiven atıkları belediyeye teslim edilecek...

AA |
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Hijyen malzeme atıkları ile ilgili genelge açıklandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, tek kullanımlık maske, eldiven gibi hijyen malzeme atıklarının yönetimine ilişkin genelge yayınlandı.

MASKE VE ELDİVEN ATIKLARI 72 SAAT SONRA BELEDİYEYE TESLİM EDİLECEK

Yayınlanan genelgede Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Maske ve eldiven atıkları, kurum ve işletmelerin giriş çıkışları ile ortak kullanım alanlarında biriktirilecek. Ev ve iş yerlerindeki maske ve eldiven atıkları en az 72 saat bekletildikten sonra evsel atık olarak belediyeye teslim edilecek." dedi.

DİĞER ATIKLARLA KARIŞTIRILMAYACAK

Kurum, "Sağlık kuruluşlarının karantina bölümlerindeki atıklar 'tıbbi atık' olarak yönetilecek ve diğer atıklar ile karıştırılmaması sağlanacak." ifadesini de kullandı.

Hijyen malzeme atıkları ile ilgili genelge açıklandı

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