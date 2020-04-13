Hijyen takıntısı canına mal oldu

Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki Değirmenönü Mahallesi’nde koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayarak izole hayatı Mukaddes Tunç, dezenfekte etmek için evini sürekli temizlemeye başladı.

GAZDAN ZEHİRLENDİ

Temizlik sırasında çok fazla çamaşır suyu kullanan Tunç, tuz ruhunu da karıştırınca ortaya çıkan klorin gazını soluması sonucu fenalaşarak yere yığıldı.

Mukaddes Tunç’un yerde hareketsiz yattığını gören ailesinin ihbarı üzerine olay yerine, sağlık ekibi sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin evdeki ilk müdahalesinin ardından Kestel Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Tunç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

KORONA TESTİ YAPILACAK

Tunç’un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Otopsiden önce ilk olarak koronavirüs testinin yapılacağı, testin pozitif çıkması halinde ise kadının direkt olarak defnedileceği, negatif çıkması halinde ise otopsinin yapılacağı bilgisi paylaşıldı.









