Hikayeler özelliği, bütün Facebook gruplarına geldi

Facebook, bugün bütün gruplara hikayeler özelliğini getirdiğini duyurdu. Artık herhangi bir Facebook grubuna dahil olanlar, hikaye ekleyip yanıt verebilecek.

Grup hikayeleri özelliği bir grup sayfasının hemen üstünde karşımıza çıkıyor. Kullanıcılar hikayelerin üzerine tıklayıp görüntüleyebiliyor ve ekle düğmesine tıklayarak gruba hikaye ekleyebiliyor. İstediğiniz bir fotoğrafı çekip efektler, çıkartmalar veya çizim araçlarıyla renklendirebilir ve gruba hikaye olarak ekleyebilirsiniz.

Grup hikayeler özelliğinin kötüye kullanımını engellemek için ise Facebook birtakım önlemler aldı. Örneğin eklediğiniz hikayeler, grup yöneticilerinin onayından geçiyor. Yöneticiler üyelerin hikaye paylaşmasını da engelleyebiliyor.

Grup Hikayeleri, hem sitenin masaüstü sürümü hem de iOS ve Android için yayınlanacak. Facebook'a göre 'Hikayeler' özelliği Messenger uygulamasında günde yaklaşık 300 milyon kişi tarafından kullanılıyor. Her uygulamada karşımıza çıkan 'Hikayeler' özelliğini siz de kullanıyor musunuz?