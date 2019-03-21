Hilal Altınbilek ile Uğur Güneş aşk yaşıyor iddiası

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha ve Yılmaz karakterini canlandıran Hilal Altınbilek ile Uğur Güneş arasında aşk yaşanıyor iddiaları bir süredir gündeme geliyordu.

AŞKI DOĞRULADI

İddialara cevap vermeyen ve aşk sorularından sürekli kaçan ikiliden Uğur Güneş, Hilal Altınbilek'le çektirdiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Güneş'in Hilal Altınbilek ile birlikte fotoğraflarını paylaşması takipçileri tarafından dizi aşkı gerçek oldu şeklinde yorumlandı.

Güneş yayınladığı fotoğrafa şu notu düştü: "Yoğun istek üzerine"