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Hilal Özcan ile Kalbimin Kendine Göre Nedenleri Vardı romanı ve ilişkiler üzerine konuştuk

Psikolog Hilal Özcan ile aşkı bir başka anlattığı, Kalbimin Kendine Göre Nedenleri Vardı romanı ve ilişkiler üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

Özel İçerik | 20.12.2019 - 16:46..
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Hilal Özcan ile

Psikolog Hilal Özcan, İclal Aydın Kitap Kulübü’nden ilk romanı çıkan ikinci yazar. “Kalbimin Kendine Göre Nedenleri Vardı” adını verdiği romanında aşkın bir başka tanımını da okuyorsunuz. Hilal Hanım ile evinde buluştuk. Psikolog kimliği ile yazdığı bu roman, vakalardan oluşmuş bir kitap değil. Gerçekten sıcacık bir roman. İşte bu romanı ve ilişkiler üzerine bir psikolog olarak görüşlerini uzun uzun konuştuk.

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Hilal Özcan ile Kalbimin Kendine Göre Nedenleri Vardı romanı ve ilişkiler üzerine konuştuk

Videomuzun ilk bölümünde,

- Kitap yazım süreci ve ışığında gelişenler neler?

- İyi bir insan olmak neden bu kadar önemli?

- Zaman her şeyi çözüyor mu?

- İlişkilerde en büyük sorunlar ve bunların çözümleri neler?

Soruları üzerine konuştuklarımızı izleyeceksiniz…

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