taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4071
Euro
6.1747
Altın
1291.66
Borsa
88393.67
Gram Altın
224.709

Hileli ürün satan pazarcıya, tezgah kapatma cezası

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki halk pazarında meyve ve sebze satan pazarcının tezgahı, hileli ve eksik gramajlı ürün satmak suçundan kapatıldı.

Haber Merkezi | 04.01.2019 - 14:08..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Süleymanpaşa ilçesinde perşembe günleri kurulan halk pazarında açtığı tezgahta meyve ve sebze satan R.B.'nin, 'hileli ve eksik gramajlı' satış yaptığı, müşterilerine de hakaret ettiği iddia edildi.

Hileli ürün satan pazarcıya, tezgah kapatma cezası

Müşterilerinden bazıları ise durumu Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve Süleymanpaşa Belediyesi'ne bildirdi.

Hileli ürün satan pazarcıya, tezgah kapatma cezası

TEZGAHLAR KAPATILDI

Bunun üzerine pazarda denetim yapan zabıta ekipleri, eksik gramajlı ürün sattığı tespit edilen R.B.'nin tezgahını, 5957 Sayılı Kanun ve Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik gereği 1 hafta süreyle kapattı.

Hileli ürün satan pazarcıya, tezgah kapatma cezası

Demir bariyerlerle çevrilen tezgahın önüne ise 'Burada satış yapan esnaf, vatandaşa kötü davrandığı ve hileli satış yaptığı için tezgahı, Zabıta Müdürlüğünce kapatılmıştır' yazısı konuldu.

Hileli ürün satan pazarcıya, tezgah kapatma cezası

Günün önemli gelişmeleri VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
BM'ye Barbaros Hayreddin Paşa şikayeti

BM'ye Barbaros Hayreddin Paşa şikayeti

61
Yerel seçimler için seçmen sorgulama başladı

Yerel seçimler için seçmen sorgulama başladı

27
Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl'ın nikahından yeni kareler

Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl'ın nikahından yeni kareler

67
Trump'ın açıklamalarına İsrail'den tepki

Trump'ın açıklamalarına İsrail'den tepki

37
Serdar Aziz: Paramı almadan gitmem

Serdar Aziz: Paramı almadan gitmem

36
Beşiktaş'ın Burak Yılmaz için ödeyeceği para

Beşiktaş'ın Burak Yılmaz için ödeyeceği para

83
Kılıçdaroğlu'nun Binali Yıldırım'ı eleştirmeyin talimatı

Kılıçdaroğlu'nun Binali Yıldırım'ı eleştirmeyin talimatı

77
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir