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Hillary Clinton, FETÖ'cü Enes Kanter'i ağırladı

ABD'de başkanlık seçimlerini kaybeden Hillary Clinton'ın, FETÖ elebaşına "babam" diyen ve terör örgütünün finansörleri arasında yer alan Enes Kanter'e ev sahibi olduğu davette yakın ilgi gösterdi.

Haber Merkezi | 18.09.2019 - 01:23..
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Hillary Clinton, FETÖ'cü Enes Kanter'i ağırladı

ABD'deki başkanlık seçimlerinde, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'a karşı Demokratlar'dan aday gösterilen Hillay Clinton'ın, ülkesindeki FETÖ'cülere olan ilgisi devam ediyor.

Düzenlediği yemekte Hillary Clinton, FETÖ elebaşına "babam" diyen, örgütün maddi destekçileri arasında yer alan NBA oyuncusu Enes Kanter'e özel bir yakınlık gösterdi.

Hillary Clinton, FETÖ'cü Enes Kanter'i ağırladı

FETÖ'DEN SEÇİM KAMPANYASINA 2 MİLYON DOLAR

FETÖ'nün, Hillary Clinton'ın seçim kampanyasına destek amacıyla 2 milyon dolarlık bir bağış yaptığı öğrenilmişti.

Hillary Clinton, FETÖ'cü Enes Kanter'i ağırladı

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Hillary Clinton, FETÖ'cü Enes Kanter'i ağırladı

Hillary Clinton, FETÖ'cü Enes Kanter'i ağırladı

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