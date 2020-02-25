Hillary Clinton: Trump'ı emekliye sevk etmeliyiz

2016 yılında Cumhuriyetçi Donald Trump'a karşı kaybeden Demokrat Hillary Clinton, ABD Başkanı'nı hedef aldı.

Eski ABD Dışişleri Bakanı Clinton, Almanya'da devam eden Berlinale Film Festivali'nde, kendisi hakkında hazırlanan 4 bölümlük belgeselin tanıtımında açıklamalarda bulundu.

"TRUMP'I EMEKLİYE SEVK ETMELİYİZ"

Clinton, seçmen olarak görevdeki ABD Başkanı Donald Trump'ı emekliye sevk etmeleri gerektiğini savundu.

Seçimlerde, Demokrat Partinin adayının desteklenmesini isteyen Clinton, Demokratların adayının kim olacağını beklediklerini ve çıkan adayı destekleyeceklerini söyledi.

Clinton, "Esas zorunlu olan görevdeki başkanı emekliye sevk etmemizdir." değerlendirmesini yaptı.

"BEYAZ SARAY'DA KİMİ GÖRMEK İSTERSİNİZ" SORUSU

"Bir sonraki ABD Başkanı olarak Beyaz Saray'da kimi görmek istediği" sorusu üzerine Clinton, "Şu an orada olanı görmek istemediğim çok açık." yanıtını verdi.