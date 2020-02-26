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Hilmi Köksal askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı

28 Şubat'ta tankları yürütme talimatı veren Hilmi Köksal hakkındaki Yargıtay süreci tamamlanmadığı için cenazesinde askeri tören düzenlendi.

AA | 26.02.2020 - 16:26..
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Hilmi Köksal askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı

Kalp yetmezliği nedeniyle 88 yaşında yaşamını yitiren 37'nci Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Hilmi Köksal için 1. Ordu Komutanlığı'nda askeri cenaze töreni düzenlendi.

AKAR VE KUVVET KOMUTANLARI DA KATILDI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, tören alanında Köksal'ın yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Hilmi Köksal askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı

HÜSEYİN KIVRIKOĞLU, İLKER BAŞBUĞ...

Eski Genelkurmay Başkanları Hüseyin Kıvrıkoğlu, İlker Başbuğ ile emekli general ve amirallerin de katıldığı tören, Köksal'ın naaşının tören alanına getirilmesiyle başladı.

Hilmi Köksal askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı

SAYGI GEÇİŞİ

Naaşın askerlerin omuzlarında katafalka konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, Köksal'ın özgeçmişi okundu. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar'ın konuşmasının ardından naaşın önünden "saygı geçişi" yapıldı.

Büyük Selimiye Camisi'ne uğurlanan Köksal'ın cenazesi öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Küçükyalı Mezarlığı'na nakledildi.

Törende Köksal'ın oğlu Namık Kemal, torunları ve kardeşi Nejat Köksal taziyeleri kabul etti.

Hilmi Köksal askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı

Hilmi Köksal askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı

Hilmi Köksal askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı

Hilmi Köksal askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı

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