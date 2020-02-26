1 Alışveriş merkezine gelen adam karısını bıçakladı Beylikdüzü'nde, boşanmak üzere olduğu kocası tarafından bıçaklanan Saniye Y., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

2 Hilmi Köksal askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı 28 Şubat'ta tankları yürütme talimatı veren Hilmi Köksal hakkındaki Yargıtay süreci tamamlanmadığı için cenazesinde askeri tören düzenlendi.

3 Ukrayna'da Cumhurbaşkanlığı Ofisi önünde kendini yaktı Ukrayna'da sağlık reformu protestosu sırasında bir kişi, kendini Cumhurbaşkanlığı Ofisi önünde ateşe verdi.

4 Koronavirüs sonrası maske karaborsaya düştü Korona virüsü ortaya çıkmadan önce Adıyaman'da 7 TL'den satılan maskelerin fiyatı 120 TL’ye yükseldi.

5 İdlib'e saldırı: 12'si çocuk 31 ölü, 104 yaralı Suriye'nin İdlib kenti, son iki gündür Esad rejimi tarafından hem havadan hem de karadan hedef gözetmeksizin bombalanıyor.

6 Irak'taki hükümet karşıtı gösterilerde 3 kişi daha öldü Ülkede devam eden hükümet karşıtı gösterilerde, güvenlik güçlerinin gerçek mermili müdahalesinde 3 gösterici hayatını kaybetti.