Bir sosyal belediyecilik örneği: Nevmekan Sahil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önem verdiği projelerden birini Üsküdar Belediyesi gerçekleştirdi. Nevmekan Sahil!

24 SAAT HİZMET

24 saat hizmet veren Nevmekan, öğrenci merkezli bir çalışma alanı olarak kullanıldığı gibi Üsküdar ve İstanbullular için de önemli bir sosyal tesis konumunda.

ÖĞRENCİLERİN DERS ÇALIŞMA MERKEZİ

Özellikle tez aşamasındaki doktora ve yüksek lisans öğrencileri için 24 saat hizmet veren kütüphaneler, bulunmaz bir nimet.

Aynı durum; vize, final ve ödev dönemlerinde lisans öğrencileri için de geçerli.

İSTANBUL'UN EN GÜZEL YERİNDE

İstanbul Boğazı'nın en güzel yeri konumunda bulunan Üsküdar'ın sahilinde bulunan Nevmekan Sahil, eski Üsküdar Nikah Sarayı.

Nikah Sarayı'nın taşınması üzerine, burayı halkın kullanımına açan Belediye, Nevmekan Sahil'i inşa etti.

Kısa sürede yapımı tamamlanan bina, öğrenci merkezli hizmet anlayışıyla hareket ediyor.

Hilmi Türkmen Nevmekan'ı ziyaret etti ViDEO



MİLLET KIRAATHANELERİNİN EN ÖZELİ

Özellikle belediyecilik hizmeti noktasında önemli bir hizmet olan Nevmekan Sahil, seçim döneminde öne çıkan millet kıraathanelerinin en özeli konumunda bulunuyor. Nevmekan Sahil aynı zamanda bir sosyal tesis statüsüne sahip.





ÖRNEK PROJE

360 derecelik bir konspet binaya kurulu olan Nevmekan, sosyal belediyecilik konusunun en güzel örneklerinden birisi.

Kapılarını ziyaretçilerine saat sınırı olmaksızın açarak hizmette devrim yapan Üsküdar Belediyesi, Nevmekan Sahil ile hem öğrencilerine hem de İstanbullular bu hizmetten doyasıya yararlanabiliyor.

AKILLI KÜTÜPHANE

Nevmekan Sahil'i diğer kütüphanelerden ayıran en önemli özellik, kütüphanenin teknolojik detaylarla dolu olması. Binaya girdiğiniz anda sizleri karşılayan kiosk cihazları yardımıyla aradığınız kitabın nerede olduğunu raf ve sıra numarasına kadar öğrenebiliyorsunuz.

ARADIĞINIZ KİTABI BULMAK ÇOK KOLAY

Klasik bir kütüphane yapısından farklı olarak her kitabın barkod sistemiyle kayıt altında tutulan kitaplara ulaşmak ise oldukça basit. Yine girişte yer alan kiosk cihazlarından kaydınızı tek bir tık ile gerçekleştirebilir, aradığınız kitaplara kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

60 BİN BASILI, 20 BİN DİJİTAL KİTAP

Kütüphaneye ilişkin bir diğer detay ise envanterindeki kitaplar. İçerisindeki kütüphanede 100 bine yakın kitap bulunmakta olan Nevmekan'da; 60 bin basılı kitap, 20 bin de dijital kitap okurlarını bekliyor.

Oldukça güçlü kitaplardan oluşan bu envanterde neredeyse bulamayacağınız kitap yok!

ÜCRETSİZ İKRAMLAR

“Çorbaya kal büte kalma” sloganıyla başlatılan proje kapsamında öğrencilere mekanda çorba, simit, çay ve kahve ikramı da yapılıyor. Sabah saat 10.00 ile 11.00 arasında sabah kahvaltısı olarak ücretsiz "çay, simit, kaşar peyniri" ikram edilirken, gece 00.00'da ise "çay, çorba, ekmek, simit, kaşar peyniri ve su"veriliyor. 03.00 ve 05.00 arasındaysa "çay, kahve ve kek" ikramı yapılıyor.

ENGELSİZ BİNA

İki katlı binada düşünülen en önemli detaylardan biri de engellilerin ulaşımı. Binanın girişinden çıkışına kadar her alanda engellilere uygun tasarımların kullanıldığı Nevmekan Sahil, engelli asansörleri ve rampalar ile dezavantajlı vatandaşları da düşünülerek yapılmış.

ETKİNLİK MERKEZİ

İki katlı bina oldukça kullanışlı. Gerek panoramik yapısı, gerek geniş tavanları sayesinde bir çok etkinliğe ev sahibi olmaya uygun Nevmekan Sahil'de iki katta da kütüphane bulunuyor. İlk katta kitap&kahve konsepti uygulanırken, alt kattaysa çalışma alanı bulunuyor.

Üst ve alt kattaki sahne ve alanlar ile konser, sergi faaliyetleri gerçekleştirilebiliyor.

İSTANBUL'UN MERKEZİ

Lokasyon olarak oldukça güzel bir alana kurulu olan Nevmekan Sahil'in dört bir yanı ulaşım ağıyla örülü: Avrasya Tüneli ile harem üzerinden mekana ulaşım sağlanabiliyor, Marmaray ile Avrupa'nın bir ucundan gelinebiliyor ve Üsküdar- Ümraniye metrosuyla da Anadolu yakasının bir diğer ucundan buraya kolaylıkla ulaşım sağlanabiliyor. Bununla birlikte otobüsler sayesinde de Üsküdar meydanına kısa süre içerisinde bulunduğunuz yerden gelebiliyorsunuz.

Tüm ulaşım imkanlarının merkezinde bulunan Nevmekan Sahil bu özellikleriyle de "İstanbul'un merkezinde" denilmeyi hak ediyor.

NEVMEKAN SAHİL

8 bin metrekare alana kurulu olan Nevmekan Sahil 3 bin metre kare kapalı alanda ve 5 bin metrekare açık alana sahip. Mimar Hilmi Şenalp tarafından yapılan 360 derecelik konsept bina ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatıyor..

Toplam bir yıl içerisinde yapımı tamamlanan Nevmekan Sahil 800 kişilik bir kapasite sahip.

BAŞKAN HİLMİ TÜRKMEN'İN SÜRPRİZ ZİYARETLERİ

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de fırsat buldukça Nevmekan'a giderek öğrencilerle bir araya geliyor.

Burada gençlerle sohbet eden Türkmen, öğrencilerin yorumlarını ve fikirlerini dinliyor.