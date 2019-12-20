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Hilye-i Şerife, 275 bin TL ile açık artırmaya çıkıyor

Sultan Abdulmecid Han’ın 2’nci imamı Kazasker Mustafa İzzet Efendi tarafından hazırlanan tablo şeklindeki ‘Hilye-i Şerife’ 275 bin TL’den satışa sunulup açık artırma usülüyle sahibini bulacak.

İHA | 20.12.2019 - 14:57..
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22 Aralık’ta gerçekleştirilecek müzayedede çoğunluğu Osmanlı dönemine ait olmak üzere 263 parça eser sergilenecek.

Müzayedede sergilenecek 263 parça eserin açık arttırmaya gireceği ortalama değeri ise 8 milyon TL civarında olacak. Osmanlı dönemine ait eserlerin ağırlıklı olduğu müzayedede Sultan Abdulmecid Han’ın 2’nci imamı Kazasker Mustafa İzzet Efendi tarafından hazırlanan tablo şeklindeki ‘Hilye-i Şerife’ ile Amerikalı Ressam Andy Warhol’un imzasını taşıyan ‘İce Cream Cups with Bluebird’ isimli tablo dikkat çekiyor.

Hilye-i Şerife, 275 bin TL ile açık artırmaya çıkıyor

"SANATÇILARIN ÖNEMLİ ESERLERİNİ SEÇTİK"

Koleksiyoncu Hüseyin Kocabaş sergilenecek eserler hakkında bilgi verdi. Kocabaş, sergilenecek eserlerin ağırlıklı olarak Osmanlı döneminden olduğunu belirtti. Kocabaş ayrıca, “Türk hat sanatından, Osmanlı mücevher sanatına kadar birçok alandan sanatçıların en önemli eserlerini seçtik. Sultanların, padişahların kullandığı eserlere önem verdik, bu eserleri sergileyeceğiz. Bunlardan birisi de Sultan Abdulmecid Han’ın 2’inci imamı Kazasker Mustafa İzzet Efendi imzalı ‘Hilye-i Şerife’ isimli eser. Bu eser Türk hat sanatının başyapıt eserlerinden biri, yapıldığı dönemden günümüze çok temiz bir şekilde muhafaza edilmiş. Bu eseri 275 bin TL’den açık artırmaya çıkartacağız.” şeklinde konuştu.

Hilye-i Şerife, 275 bin TL ile açık artırmaya çıkıyor

DEĞERİ 500 BİN TL

Amerikalı Ressam Andy Warhol’un tablo şeklindeki eserinden de bahseden Kocabaş, “Andy Warhol’un dondurma serisinden bir eser. Müzayede de açık arttırmaya çıkacak en yüksek fiyatlı eser. Sanatseverlerin ilgisini çekeceğini düşünüyorum. Müzayede de 500 TL’den 500 bin TL’ye kadar eserler sergilenecek.” ifadelerini kullandı.

Hilye-i Şerife, 275 bin TL ile açık artırmaya çıkıyor

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