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Himalayalar'a YPG paçavrası dikmek isteyen dağcı düştü

Terör örgütü YPG'ye destek için Himalayalar’ın zirvesine YPG paçavrası dikmek isteyen dağcı, düşerek öldü.

Haber Merkezi | 04.11.2019 - 17:01..
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Himalayalar'a YPG paçavrası dikmek isteyen dağcı düştü

Şanlı ordumuzun Suriye'nin kuzeyinde YPG'yi yok etmek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na dünya üzerinde birçok terör seviciden tepki gelmişti.

Son olarak ise YPG'ye desteğini göstermek için 8.848 rakımlı Himalayalar’a çıkmaya çalışan bir dağcı 6 bin metreden  düşerek öldü...

Himalayalar'a YPG paçavrası dikmek isteyen dağcı düştü

İspanyol dağcı Fernando Sanchez Grassa, Himalayalar’a tırmanıp YPG paçavrasını dikmek istedi. Dağcının bu eylem sırasında aşırı düzeyde yorgunluktan düşerek öldüğü aktarıldı.

Himalayalar'a YPG paçavrası dikmek isteyen dağcı düştü

2017'DE YPG'YE KATILDI

El Pais’in haberine göre, Fernando Sanchez’in 2017’de YPG’ye katılmasının ardından Suriye’de bir süre bulunduktan sonra evine dönmeye çalışırken Irak’ta gözaltına alındığı aktarıldı.

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