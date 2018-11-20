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Himmet ve evlilik şartıyla sınav sorularını verdiler

Kastamonu’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alınan jandarma astsubay, himmet ve evlilik şartı karşısında sınav sorularını verdiklerini ve bunu söylememek için yemin ettirdiklerini itiraf etti.

İHA | 20.11.2018 - 15:42..
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THWTER

Kastamonu’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alınan ve tutuksuz yargılanan Jandarma Astsubay F.G. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde “silahlı terör örgütü üyesi” olduğu iddiasıyla dava açıldı.

''KOD İSMİ HİÇ KULLANMADIM''

İlk kez hakim karşısına çıkan ve Samsun’dan SEGBİS sistemiyle duruşmaya katılan F.G. savunmasında, öğrencilik döneminde cemaat ile görüştüğünü belirterek, “Tarafıma Fatih diye kod isim verildi. Ben bu kod ismi hiç kullanmadım” dedi.

SINAV SORULARI VERİLMİŞ

Jandarma astsubaylık sınavına hazırlandığı dönemde ismini hatırlayamadığı cemaatten birisiyle görüştüğünü anlatan F.G, “Astsubaylık sınavı için bizlere soru verdiler. Fakat bu soruların jandarma astsubaylık sınavı için olduğunu söylemediler. Bizi bir yere götürdüler. Gittiğimiz yerde bize bazı sorular gösterdiler. Sınavda 120 soru çıkıyordu, hepsini göstermediler. Sadece 80 civarında soru gösterdiler. Ben iki sınava birden hazırlanıyordum. Sınava girince jandarma astsubaylık sınavı soruları olduğunu anladım” diye konuştu.

HİMMET DİYE MAAŞ KESİLİYOR

Sınav soruları karşılığında kendisinden maaşının 1/5’ini himmet olarak bağışlamasını, cemaatten bir kadın ile evlenmesini ve kendilerinin atadığı bir yere gitmeyi kabul edeceği yönünde şartların kendisine sunulduğunu ifade eden F.G., “Ben, bu şartları kabul ettim. Bana da bunları kimseye anlatmayacağım yönünde yemin ettirdiler” şeklinde konuştu.

BERAATİNİ TALEP ETTİ

ByLok’ta kullanmadığını ileri süren F.G., suçsuz olduğunu ve beraatını istedi. Mahkeme heyeti, dosyadaki diğer eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 6 Şubat tarihine erteledi.

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