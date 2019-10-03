Hıncal Uluç, Sabah gazetesine tepki gösterdi

Türk basının tecrübeli isimlerinden Hıncan Uluç, köşe yazılarının yayınlandığı Sabah gazetesiyle karşı karşıya geldi.

Uluç, geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan konseri kaleme aldığı ve dün yayınlanan yazısında "Saray" olarak yazdığı kelimelerin, "Külliye" olarak değiştirilmesine kızdı.

"NİYE 'SARAY' SÖZÜNDEN UTANAYIM Kİ"

Hıncal Uluç, gazetesine tepki gösterdiği yazıda şunları söyledi; "Dün, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın, ilk defa Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda verdiği konseri, müthiş bir keyif ve heyecanla yazmıştım.

Sabah, gazetemi aldım. Okurken baktım, bütün 'Saray' sözcükleri 'Külliye' olarak değiştirilmiş..

...

Macron, Türk Başkanı Elysee Sarayı'nda, Trump Beyaz Saray'da ağırlarken, ben niye 'Saray' sözünden utanayım ki?. Hem ülkem, dünyanın en güzel saraylarına sahip Türkiye.. Hem ben 'Pembe İncili Kaftan'ları okuyarak büyümüş bir neslin çocuğuyum.

...

Cumhurbaşkanlığı makamı tesislerinin de Saray mı, Külliye mi olduğuna, halk ve zaman karar verecek.

Ben 'Saray'ı, ülkemi temsil eden Başkanlık makamına fevkalade yakıştırarak ve gururla kullanmaya devam edeceğim.

Amerika ve Fransa Başkanı Saray'da oturuyorsa, benim Başkanım niye oturmasın, söyler misiniz?."





YAZININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

TEPKİ GÖSTERİLEN YAZI

Tecrübeli gazeteci, değiştirildiğini söylediği yazısında ise şunları yazmıştı;

"...

Başkan gülüyor.. Koltukta.. First Ladymiz Emine Erdoğan, dünyaca ünlü piyanist ikizlerimiz Süher ve Güher Pekinel kardeşler de gülüyorlar, yanındaki divanda..

Bu özlenen, hasretle beklenen resim Külliye'de çekilmiş..

Buluşma sebebi ne?

O, daha da güzel, daha da anlamlı, belki ülke kaderinde bir dönüm noktası olacak kadar önemli bir olay..

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), yeni sezon açılış konserini ilk defa Külliye'de verdi.

..."

DEĞİŞTİRİLDİĞİ SÖYLENEN YAZININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ...