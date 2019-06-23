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Hindistan 2030 yılına kadar kendi uzay istasyonunu yapacak

Hindistan, 2030 yılına kadar kendi uzay istasyonunu inşa etmeyi planladığına dair çıkan haberleri doğruladı.

Haber Merkezi | 23.06.2019 - 16:38..
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Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan haberlere göre Hindistan, tıpkı Uluslararası Uzay İstasyonu gibi kendi uzay istasyonunu yapmak için çalışıyor. Hindistan Uzay Araştırma Organizasyonu şefi K. Sivan, Hindistan’ın önümüzdeki yedi yıl içinde bir uzay istasyonu inşa etme ve 2030'da kullanıma açma planlaırnı doğruladı.

hindistan

Şu anda aktif olarak kullanılan Uluslararası Uzay İstayonu’nda araştırma yapmak istemeyen Hindistan, kendi uzay istasyonunu kurarak başkalarına muhtaç olmak istemiyor.

DAHA HAFİF BİR İSTASYON OLACAK

Hindistan'ın uzay istasyonu, Uluslararası Uzay İstasyonu'na kıyasla küçük bir istasyon olacak. Sivan, “Uluslararası Uzay İstayonu 420 ton ağırlığında olsa da bizim yapacağımız istasyonun 20 tonluk bir yük taşıması bekleniyor.” ifadelerini kullandı.

hi,ndistan

Ayrıca uzay istasyonunun mikro yerçekimi araştırmaları için bir merkez olacağından bahseden Sivan, istasyonun 20 gün boyunca astronotları barındırmak için yeterli kapasiteye sahip olacağını ve bu yapıyı inşa etmek için diğer devletlerden yardım almayacaklarını belirtti.

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