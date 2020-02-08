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Hindistan, ABD’yi geçerek en büyük ikinci telefon pazarı oldu

Counterpoint Research tarafından hazırlanan bir rapora göre Hindistan, artık ABD’den daha büyük bir akıllı telefon pazarı haline geldi.

Haber Merkezi | 08.02.2020 - 09:09..
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Şu anda dünyanın en büyük akıllı telefon pazarı olan Çin, rakiplerinden bir hayli önde bulunuyor. İkincilik koltuğunda ise zaman zaman ABD ile Hindistan arasında bir çekişme yaşansa da Amerika genellikle yarışı önde götürüyordu.

Counterpoint Research tarafından hazırlanan yeni bir rapora göre ABD, en büyük ikinci telefon pazarı yarışında Hindistan’ın arkasında kalarak üçüncü sıraya geriledi.

Çinli üreticilerin son yıllarda ortaya koyduğu başarı Çin’i dünyanın en büyük telefon pazarı yarışında bir hayli öne taşıdı.

Özellikle  Xiaomi, Oppo, Vivo, Huawei ve Realme gibi Çinli markalar, ülkede satılan 158 milyon telefonun yüzde 72’sini oluşturdu. Ancak Çinli markaların artan popülaritesine rağmen Samsung, ülkedeki en büyük ikinci üretici olma unvanını koruyor.

 

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HİNDİSTAN PAZARINA OLAN İLGİ YOĞUN

Düşük maliyetli kablosuz internetin yaygınlaşmasından bu yana, Hint pazarı dünya çapındaki telefon üreticilerinin odak noktası haline geldi.

Özellikle Çinli şirketler Hindistan’da büyük yatırımlar yaparak pazara hakim olurken, 2019 yılında ülkeye gönderilen 138 milyon adet telefon, Hindistan’ın ABD’yi geçerek ikinci olmasını sağladı.

Hindistan'ın dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olduğu göz önüne alındığında aslında bu sonuç hiç de şaşırtıcı değil. Ülkedeki büyük bir kesimin birkaç yıl önce akıllı telefonlara erişimi pek yoktu.

Düşük maliyetli telefonların pazara gelişi, daha fazla kişinin akıllı telefonları tercih etmesini sağladı ve ülkedeki akıllı telefon kullanıcılarının toplam sayısını 438 milyona çıktı.

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438 milyon kullanıcı kulağa oldukça fazlaymış gibi geliyor, ancak bu rakam Hindistan’ın toplam nüfusunun sadece üçte birini oluşturuyor. Bu nedenle ülkedeki telefon pazarının büyümesi için hala oldukça fazla alan var.

 

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Hindistan, ABD’yi geçerek en büyük ikinci telefon pazarı oldu

Hindistan, ABD’yi geçerek en büyük ikinci telefon pazarı oldu

Hindistan, ABD’yi geçerek en büyük ikinci telefon pazarı oldu

Hindistan, ABD’yi geçerek en büyük ikinci telefon pazarı oldu

Hindistan, ABD’yi geçerek en büyük ikinci telefon pazarı oldu

Hindistan, ABD’yi geçerek en büyük ikinci telefon pazarı oldu

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