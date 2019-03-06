Hindistan algınızı yıkacak eyalet: Kerala

Hindistan'ın en güneyinde yer alan eyalet; dalgaları, güzel sahilleri ve palmiye ağaçlarıyla kesinlikle yeryüzündeki cennet. Doğası, sinagog ve kiliseleri, portekiz kaleleri ve hint tapınakları, çin balıkçı ağları içinde sakladığı güzelliklerden sadece birkaçı. Başkenti Trivandrum olan eyalette malayalamca dili konuşuluyor. Hindistan'ın okur yazar oranı en yüksek bölgesi olan Kerala'da iletişim konusunda pek sıkıntı çekmeyeceksiniz. Eyalette kesinlikle ziyaret etmeniz gereken şehirler; Kochi, Alappuzha, Varkala.

Fort Kochi bölgesi, Kerala eyaletinin turizm merkezi kabul ediliyor. Genellikle turistlerin konakladığı, çok sakin ve iyi organize edilmiş bir yer.

Kerala, eğitim ve sağlık konularında Hindistan'ın geri kalanına fark attı. Bu da büyük ölçüde sosyalist yönetimi sayesinde. Okuma yazma oranı, %95 civarı.

DÜNYADA SADECE BURADA: BACKWATER TEKNE TURU

Hindistan’ın güzeli Kerala eyaleti ve güzel şehri Kochi’nin ünlü Backwater tekne turu ile Güney Hindistan keyfi yapmak bile doğasına hayran olmak için yeterli. Fort Kochi’den başlayan ve kanallarda tekneyle dolaşarak yapılan geziyi KTDC (Kerala Turizmi Geliştirme Kurumu) düzenliyor, firmalar da bunu güzel bir şekilde pazarlıyorlar.

TROPİK CENNET KOCHİ

Tekneye yön vermek için de bu uzun sopa kullanılıyor ve büyük bir güç sarfediliyor. Bazı yerlerde kanallar darlaşınca geçiş oldukça zorlaşıyor. Bu kanalların kenarında çok küçük evlerde yaşayanlar da var. Aslında ev bile değil, küçük baraka gibi bir şey. Bir de normal evler var. Ailece yaşayanların, balıkçılık yapanların yaşadığı nehir kenarı evleri. Turun bir bölümünde bir adaya çıkılıyor, normal bir ev ve yaşantısı gösteriliyor. bazı baharatlar tanıtılıyor, isteyene satış yapılıyor.

DOĞU’NUN VENEDİK’İ: ALAPPUZHA

Alleppey olarak da bilinen Alappuzha şehri, İngiliz Dışişleri Bakanı Lord Curzon tarafından “Doğu’nun Venedik’i” olarak betimlenmiş, pitoresk kanallara, durgun sulara ve lagünlere sahip bir kasaba. Alleppey, şimdilerde su turizmi açısından Kerala’nın en önemli merkezi. Halk arasında “kettuvallam” olarak adlandırılan yüzen evleri günlük olarak ya da su yollarını (backwaters) gezmek için daha uzun süreli kiralamak mümkün.

SU KARNAVALLARI İLE ÜNLÜ

Bu yüzen evler genelde içlerinde banyoları da bulunan iki yatak odasına sahip. Bazılarının yatak odalarında klimaları da mevcut. Daha geniş zamanlı gemi turlarında nefes kesici görüntüleri ile sudaki hayatı, karayı, kuşları ve yerleşim alanlarını da keşfedebilirsiniz. Yılan tekne yarışları Alappuzha’daki en önemli geleneksel aktivite. Bu görkemli su karnavalları çoğunlukla ağustos ve ekim ayları arasında düzenlenmekte ve kürekçi sayısı 120’ye kadar çıkan uzun ince teknelerden oluşuyor.

VARKALA’DA HUZURU YAKALAYIN

Eyaletin güney tarafına doğru devam ettiğinizde, tepelerden denize dik inen yamaçların eteklerine gizlenmiş plajlarıyla Varkala şehrini görüyorsunuz. Kerala'nın geri kalanındaki düz kıyılara nazaran benzersiz bir jeolojik yapı oluşturan bu tortul ve kırmızı kilden uçurumlar, jeologlar arasında Varkala Oluşumu olarak biliniyor.

JANARDANASWAMY TAPINAĞI

Tanınmış sahil beldesi Varkala, aynı zamanda iki bin yıllık Janardanaswamy Tapınağı ile de ünlü. Tapınak, günahlardan arındıran kutsal sulara sahip olduğuna inanılan ve önemli bir Ayurveda tedavi merkezi olan Papanasam Plajı'na yakın bir yerde konumlu. Herhangi bir ölüme sebebiyet vermeden Varkala yakınlarında batan bir Hollanda gemisinin kaptanı tarafından bağışlanmış olan gemi enkazına ait bir zil de yine bu tapınakta yer alıyor. Deniz mahsüllerinden geniş bir menü ve birkaç günlük plaj, deniz sefasi sakinliğiyle Varkala, vücudunuza çok iyi gelecek.

ÇOK ESKİ BİR TEDAVİ YÖNTEMİ: AYURVEDA TERAPİ

Kerala, neredeyse tüm turistik bölgelrinde bolca bulabileceğiniz ayurvedik terapi merkezleriyle de ünlü. Sağlık tarihinin bilinen en eski sağlık koruma bilimi olan ayurveda, günümüzde de yaygın olarak kullanılıyor. Hipokrat da dahil olmak üzere bir çok batılı tıp adamı, Ayurveda bilgisinden destek alarak tedavi yapmıştı.

Ayurveda terapileri tamamen bitkisel karışımlardan oluşuyor. Bu karışımlar diyet, yaşam şekli, yoga, meditasyon ve pancha karma ile eksiksiz bir antitoksin terapisi oluşturuyor. Ayurveda terapileri sağlık durumlarını gözden geçirmek ve iş hayatının verdiği stresli ve yoğun yaşamdan arınmak isteyenler için eşsiz ve kalıcı bir yöntem.

Kerala bölgesi, yoğun muson yağmurları ve nemli sezon haricinde kasım ve mart ayları arasında rahatlıkla ziyaret edilebilir.