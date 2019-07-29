Hindistan Amerikan İHA'larını almaktan vazgeçti

Hindistan ile ABD arasında geçtiğimiz aylarda S-400 tartışması yaşanmıştı. Türkiye gibi hava savunma sistemi için S-400'ü seçen Yeni Delhi yönetimi ABD'nin "Patriot satalım" teklifine olumsuz cevap vermişti.

ABD'ye yeni bir olumsuz cevap da İHA/SİHA satışı için verildi.

PAHALI MALİYETLER

Hindistan'ın 6 milyar dolara 30 adet insansız hava aracı satın alma fikri, ortaya çıkan fatura nedeniyle yeniden düşünülüyor. Özellikle Hindistan basınında çıkan haberlere göre ABD yapımı İHA/SİHA'ların fiyat/performans noktasında sınıfta kalması nedeniyle bu alışverişten vazgeçileceği belirtiliyor.

Predator B tipi insansız hava aracı üzerinde görüşmeler iki ülke arasında devam ederken, Hindistan'ı pazarlık masasında iten durum, yüksek maliyet oldu. İHA/SİHA'lar ile birlikte satılması planlanan havadan havaya füzeler ile akıllı mühimmatı da faturaya ekleyen ABD Yeni Delhi yönetimini, "bu konuda bir daha düşümesi" yönünde şüpheye sürükledi.

ABD-HİNDİSTAN-S-400

Hindistan'ın ABD yapımı yüksek teknoloji İHA'larını almaktan vazgeçmesi konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Washington yönetimi daha önce de Hindistan'ın S-400 almasını önlemek istemiş, daha yüksek fiyata Patriot satmaya çalışmıştı.