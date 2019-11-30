Hindistan, Ay'a inerken kaybolan araçla ilgili açıklama yaptı

Hindistan, bir süredir Ay'a yeni bir uzay aracı gönderme projesi üzerinde çalışıyordu. Çalışmaların tamamlanmasının ardından fırlatmaya hazır olan Chandrayaan-2, 22 Temmuz 2019 tarihinde Satish Dhawan Uzay Merkezi'nden Ay'a fırlatılmıştı. Biz de sizlere, bu önemli anları dakika dakika aktarmıştık.

AY'A İNERKEN BAĞLANTI KOPTU

Chandrayaan-2, yaklaşık 1.5 aylık yolculuğunun ardından 6 Eylül 22.00 sularında, taşıdığı Vikram uzay aracı ile Ay'ın güney kutbuna bir iniş gerçekleştirmeye çalıştı. Bu iniş, Hindistan tarihinin belki de en dramatik sonlarından birine şahitlik etmemize neden oldu.

Büyük umutlarla Ay'a gönderilen araç, önce yavaş yavaş Ay yüzeyine doğru alçalmaya başladı. Ancak, yüzeye sadece 2 kilometre kala araçla irtibat aniden koptu.

HİNDİSTAN: ARAÇ YERE ÇAKILDI

İniş esnasında araçla aniden bağlantının kopması birçok yetkiliye göre, aracın yüzeye çakıldığına işaret ediyordu, ancak Hindistan Uzay Araştırma Ajansı (ISRO), araçla iletişimin koptuğunu ve verilerin incelendiğini belirterek, ayrıntılı bilgi vermekten kaçınmıştı.

Hindistan hükümeti ise yakın zamanda yaptığı açıklamada olaya son noktayı koydu. Aracın frenlerinin arızalanarak çalışmadığını belirten Hindistan Uzay Bakanı Jitendra Singh, ''İniş görevinin ikinci aşamasında, aracın hızı beklenenden oldukça fazlaydı. Araç kontrolden çıktıktan sonra ise yüzeye sert bir iniş yaptı.'' ifadelerini kullandı.

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