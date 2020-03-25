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Hindistan, İsrail'den 116 milyon dolarlık silah alıyor

Başbakan Modi'nin İsrail'le yaptığı silah anlaşması, karantina altındaki Hindistan'da tepkilerin odağına oturdu.

Haber Merkezi | 25.03.2020 - 11:18..
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Hindistan’da şimdiye kadar 562 koronavirüs vakası görülürken, 9 kişi salgından yaşamını yitirdi.

Başbakan Narendra Modi, salgının yayılmasını önlemek amacıyla ülke genelinde vatandaşların, 21 gün boyunca sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Yeni Delhi yönetiminin, koronavirüs şartlarında İsrail ile yaptığı silah anlaşması ülkede büyük tepki çekti.

116 MİLYON DOLARLIK SİLAH ANLAŞMASI

Modi hükümetinden yapılan açıklamada, Tel Aviv'in, Hindistan ordusuna 16 bin 479 adet Negev hafif makineli tüfeği sağlayacağı bildirildi.

Silah alımı, Hindistan'da 1.3 milyar insanın karşı karşıya olduğu koronavirüs salgını endişelerine rağmen yapılıyor.

Hindistan, İsrail'den 116 milyon dolarlık silah alıyor

MASKE EKSİKLİĞİ VAR

Middle East Eye'da yer alan habere göre, 116 milyon dolar değerindeki anlaşmaya tepki gösteren Hindistan'daki doktorlar ise, koronavirüse karşı maske ve koruyucu ekipman eksikliğinden şikayetçi.

Az sayıda koronavirüs testinin yapıldığı ülkede, vaka sayısında yaşanabilecek hızlı artıştan endişe ediliyor.

715 MİLYON VAKA OLABİLİR

Hindistan'da yaklaşık 715 milyon insanın virüse yakalanmış olabileceği, mayıs ayına kadar 30 bin insanın salgından hayatını kaybedebileceği belirtiliyor.

Perşembe günü İsrail ile imzalanan silah sözleşmesi, ilk olarak Şubat 2018'de Savunma Tedarik Konseyi (DAC) tarafından onaylandı.

Hindistan, İsrail'den 116 milyon dolarlık silah alıyor

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