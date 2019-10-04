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Hindistan kendi helikopterini vurdu

Hindistan Hava Kuvvetleri, Cammu Keşmir bölgesinde 27 Şubat'ta düşen helipkopterin soruşturmasının tamamlandığını ve helikopteri kendilerinin vurduğunu açıkladı.

AA | 04.10.2019 - 17:58..
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27 Şubat'ta düşen MI-17 tipi askeri helikopterle alakalı, ilk etapta yetkililer tarafından bir açıklama yapılmamıştı. Hindistan Hava Kuvvetleri Komutanı Rakesh Singh Bhadauria, helikopterin bir Hint füzesiyle düşürüldüğünü duyurdu.

"BÜYÜK BİR HATA"

Bhadauria, hava kuvvetlerinin olayla ilgili soruşturmayı tamamladığını, helikopterin Hint Hava Kuvvetleri'ne ait bir füzeyle vurulduğunun belirlendiğini ve iki subaya verilecek cezayla ilgili işlem başlatıldığını ifade etti. Rakesh Singh Bhadauria, "Bunun büyük bir hata olduğunu kabul ediyoruz ve bu tür hataların gelecekte tekerrür etmemesi için gerekli adımlar atılıyor." dedi.

Hindistan kendi helikopterini vurdu

Yetkililer, Budgam bölgesinde meydana gelen olayda 6 hava kuvvetleri mensubu ve bir sivilin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

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