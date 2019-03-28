Hindistan S-400 almak için Rusya ile görüşüyor

Dünyanın en etkili ve en caydırıcı hava savunma silahlarından biri olan S-400, Türkiye'nin ardından bir ülkenin daha radarına girdi. Özellikle elde ettiği başarılı sonuçlar ile savunma yatırımlarına ağırlık veren ülkelerin dikkatini çeken S-400, Hindistan tarafından da alınmak isteniyor.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

S-400'lerin satın alınması için Moskova yönetimiyle görüşmelerini sürdüren Hindistan, Rusya ile anlaşmaya yakın. Özellikle hava sahasındaki tehditlere karşı etkin bir caydırıcı güç hedefleyen Hindistan için tercihin S-400 olması bekleniyor.

ABD'DEN YAPTIRIM TEHDİDİ

Hindistan ile Rusya'nın yakınlığı tıpkı Türkiye'de olduğu gibi ABD tarafından hoş karşılanmadı. ABD'den Ruslardan S-400 sistemlerinin satın alınması durumunda Hindistan'a yaptırım getirilebileceği belirtildi.