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Hindistan S-400 almak için Rusya ile görüşüyor

Türkiye'nin satın aldığı S-400 hava savunma sistemi Hindistan'ın da gündeminde. Hindistan yönetimi satın alım için Rusya ile görüşmeler gerçekleştiriyor.

Haber Merkezi | 28.03.2019 - 17:56..
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Dünyanın en etkili ve en caydırıcı hava savunma silahlarından biri olan S-400, Türkiye'nin ardından bir ülkenin daha radarına girdi. Özellikle elde ettiği başarılı sonuçlar ile savunma yatırımlarına ağırlık veren ülkelerin dikkatini çeken S-400, Hindistan tarafından da alınmak isteniyor.

Hindistan S-400 almak için Rusya ile görüşüyor

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

S-400'lerin satın alınması için Moskova yönetimiyle görüşmelerini sürdüren Hindistan, Rusya ile anlaşmaya yakın. Özellikle hava sahasındaki tehditlere karşı etkin bir caydırıcı güç hedefleyen Hindistan için tercihin S-400 olması bekleniyor.

ABD'DEN YAPTIRIM TEHDİDİ

Hindistan ile Rusya'nın yakınlığı tıpkı Türkiye'de olduğu gibi ABD tarafından hoş karşılanmadı. ABD'den Ruslardan S-400 sistemlerinin satın alınması durumunda Hindistan'a yaptırım getirilebileceği belirtildi.

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