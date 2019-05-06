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Hindistan'a 11 Nisan'da başlayan seçimler devam ediyor

900 milyon seçmenin olduğu Hindistan'da seçimler 6 hafta sürüyor.

AA | 06.05.2019 - 08:47..
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Hindistan basınında yer alan haberlere göre, yedi aşamada yapılan seçimlerin beşinci aşamasında, parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'daki (Halk Meclisi) 543 sandalyenin 51'ini belirlemek için 7 eyalette oy verme işlemi başladı.

Beşinci aşamasında, 674 adayın yarıştığı seçimlerde, yaklaşık 87 milyon seçmenin oy kullanması bekleniyor.

Hindistan'a 11 Nisan'da başlayan seçimler devam ediyor

İLK AŞAMADA 95 SANDALYE İÇİN YARIŞILDI

Seçimin 11 Nisan'da başlayan ilk aşamasında 18 eyalet ve 2 Birlik Toprağı’ndan bin 279 aday Lok Sabha'da (Halk Meclisi) 91, 18 Nisan'daki ikinci aşamasında 11 eyalet ve 1 Birlik Toprağı’ndan bin 600’ün üzerinde aday 95 sandalye için yarışmıştı.

Hindistan'a 11 Nisan'da başlayan seçimler devam ediyor

23 Nisan'da başlayan üçüncü aşamada 13 eyalet ve 2 Birlik Toprağı’ndan bin 600’ün üzerinde kişi 543 sandalyeden 117'si, seçimin dördüncü aşamasında ise 9 eyaletten 961 kişi 72 sandalye için aday olmuştu.

Kalan iki aşama için de 12 ve 19 Mayıs'ta oy kullanılacak. Seçim sonuçlarının 23 Mayıs'ta açıklanması öngörülüyor.

Hindistan'a 11 Nisan'da başlayan seçimler devam ediyor

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