taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7448
Euro
6.3284
Altın
1457.64
Borsa
105382.47
Gram Altın
269.079
Bitcoin
41886.43

Hindistan'da 32 parmaklı kadını toplum dışladı

Hindistan'ın Orissa eyaletinde yaşayan 65 yaşındaki Nayak Kumari, ellerinde ve ayaklarında toplam 32 parmak olduğu için cadı ilan edildi ve toplumdan dışlandı.

AA | 25.11.2019 - 18:44..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Hindistan'ın genetik mutasyona bağlı olarak fazla parmaklı doğan polidaktili hastası Nayak Kumari, ayaklarında 20, ellerinde 12 parmak bulunduğu için toplum tarafından dışlanıyor.

HALKA AÇIK ETKİNLİKLERE KATILMASINA İZİN VERİLMİYOR

Hint yerel basınındaki haberlere göre, eyaletin Ganjam bölgesinde bir köyde yaşayan Kumari'nin, el ve ayaklarında toplam 32 parmak bulunduğu için toplum tarafından dışlanıyor, halka açık herhangi bir etkinliğe katılmasına izin verilmiyor.

Hindistan'da 32 parmaklı kadını toplum dışladı

''KOMŞULARIM BİLE BENDEN UZAK DURUYOR''

Hastalığı sebebiyle toplumun kendisinden kaçtığını ifade eden Kumari, "Bu şekilde doğdum ve fakir bir aileye mensup olduğum için hastalığımı iyileştirebilecek hiçbir şey yapamadım." şeklinde konuştu.

Kumari, komşularının dahi kendisinden kaçtığını dile getirerek, "Batıl inançlılar cadı olduğuma inandıkları için benden uzak duruyor." dedi.

Zamanının çoğunu kapalı alanlarda veya evde geçirdiğini belirten Kumari, meraklı gözlerden kaçınmak için bu şekilde davrandığını kaydetti.

Hindistan'da 32 parmaklı kadını toplum dışladı

MUTASYONDAN KAYNAKLANIYOR

Uzman Dr. Pinaki Mohanti, Kumari'nin hastalığının polidaktili olduğunu bildirerek, "Bu hastalık genlerdeki mutasyondan kaynaklanıyor." ifadelerini kullandı. Çok sayıda polidaktili hastasının ihmal edildiğini ve tıbbi tedavi alamadığını aktaran Mohanti, bu tür vakaların toplum içerisinde "sosyal bir leke" olarak görüldüğünü vurguladı.Hindistan'da 32 parmaklı kadını toplum dışladı

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Konya Valisi: Kızdığım kişi gazeteci

Konya Valisi: Kızdığım kişi gazeteci

646
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da

316
15 Temmuz'dan bu yana işten çıkarılan hakim ve savcılar

15 Temmuz'dan bu yana işten çıkarılan hakim ve savcılar

107
Recep Yazıcıoğlu tevazusu

Recep Yazıcıoğlu tevazusu

287
Ankara'daki S-400 testinden ilk görüntüler

Ankara'daki S-400 testinden ilk görüntüler

161
İran ülkesindeki eylemler için Suudi Arabistan'ı suçladı

İran ülkesindeki eylemler için Suudi Arabistan'ı suçladı

72
Diyanet'ten din çalışanları maaşı faizsiz bankayla alsın talimatı

Diyanet'ten din çalışanları maaşı faizsiz bankayla alsın talimatı

552
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir