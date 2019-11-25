Hindistan'da 32 parmaklı kadını toplum dışladı

Hindistan'ın genetik mutasyona bağlı olarak fazla parmaklı doğan polidaktili hastası Nayak Kumari, ayaklarında 20, ellerinde 12 parmak bulunduğu için toplum tarafından dışlanıyor.

HALKA AÇIK ETKİNLİKLERE KATILMASINA İZİN VERİLMİYOR

Hint yerel basınındaki haberlere göre, eyaletin Ganjam bölgesinde bir köyde yaşayan Kumari'nin, el ve ayaklarında toplam 32 parmak bulunduğu için toplum tarafından dışlanıyor, halka açık herhangi bir etkinliğe katılmasına izin verilmiyor.

''KOMŞULARIM BİLE BENDEN UZAK DURUYOR''

Hastalığı sebebiyle toplumun kendisinden kaçtığını ifade eden Kumari, "Bu şekilde doğdum ve fakir bir aileye mensup olduğum için hastalığımı iyileştirebilecek hiçbir şey yapamadım." şeklinde konuştu.

Kumari, komşularının dahi kendisinden kaçtığını dile getirerek, "Batıl inançlılar cadı olduğuma inandıkları için benden uzak duruyor." dedi.

Zamanının çoğunu kapalı alanlarda veya evde geçirdiğini belirten Kumari, meraklı gözlerden kaçınmak için bu şekilde davrandığını kaydetti.

MUTASYONDAN KAYNAKLANIYOR

Uzman Dr. Pinaki Mohanti, Kumari'nin hastalığının polidaktili olduğunu bildirerek, "Bu hastalık genlerdeki mutasyondan kaynaklanıyor." ifadelerini kullandı. Çok sayıda polidaktili hastasının ihmal edildiğini ve tıbbi tedavi alamadığını aktaran Mohanti, bu tür vakaların toplum içerisinde "sosyal bir leke" olarak görüldüğünü vurguladı.