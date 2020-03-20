Hindistan'da 4 tecavüz suçlusu idam edildi

Hindistan yargısı, toplu tecavüz ve cinayetten hüküm giyen Akshay Thakur, Pawan Gupta, Vinay Sharma ve Mukesh Singh isimli suçlular hakkında idam kararı verdi.

Haklarında idam kararı verilen suçlular, başkent Yeni Delhi'de yer alan Tihar merkezi cezaevindeki darağacına gönderildi.

HÜKÜMLÜLERDEN BİRİ İNTİHAR ETMİŞTİ

Diğer yandan, açılan dava sonucu tutuklanan 6 hükümlü bulunuyordu ve 1'i cezaevindeyken intihar etti ve 18 yaşından küçük olan diğer hükümlü 3 ay ıslah evinde tutulduktan sonra serbest bırakıldı.

KARAR 7 YILIN ARDINDAN ALINDI

İdam kararı, 7 yıllık bir hukuk mücadelesinin ardından alındı.

Hükümlüler 13 Eylül 2013 tarihinde bir mahkeme tarafından idam cezasına çarptırılmış ve karar, daha sonra yüksek mahkeme tarafından onanmıştı.