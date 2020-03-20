taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.5096
Euro
6.9976
Altın
1482.84
Borsa
85195.39
Gram Altın
310.105
Bitcoin
40049.09

Hindistan'da 4 tecavüz suçlusu idam edildi

Hindistan, toplu tecavüz ve cinayetten hüküm giyen 4 suçlunun idam edilmesine karar verildi.

Haber Merkezi | 20.03.2020 - 06:41..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Hindistan yargısı, toplu tecavüz ve cinayetten hüküm giyen Akshay Thakur, Pawan Gupta, Vinay Sharma ve Mukesh Singh isimli suçlular hakkında idam kararı verdi.

Haklarında idam kararı verilen suçlular, başkent Yeni Delhi'de yer alan Tihar merkezi cezaevindeki darağacına gönderildi.

HÜKÜMLÜLERDEN BİRİ İNTİHAR ETMİŞTİ

Diğer yandan, açılan dava sonucu tutuklanan 6 hükümlü bulunuyordu ve 1'i cezaevindeyken intihar etti ve 18 yaşından küçük olan diğer hükümlü 3 ay ıslah evinde tutulduktan sonra serbest bırakıldı.

KARAR 7 YILIN ARDINDAN ALINDI

İdam kararı, 7 yıllık bir hukuk mücadelesinin ardından alındı.

Hükümlüler 13 Eylül 2013 tarihinde bir mahkeme tarafından idam cezasına çarptırılmış ve karar, daha sonra yüksek mahkeme tarafından onanmıştı.

Hindistan'da 4 tecavüz suçlusu idam edildi

İlginizi Çekebilir
Almanya sokağa çıkma yasağını gündemine aldı
Koronavirüse karşı alınan önlemlerin arttırılması kapsamında eyalet başkanlarından sokağa çıkma yasağı önerisi geldi
İran'da mahkumlar korona korkusuyla cezaevinden kaçtı
İran’da 20 mahkumun koronavirüs korkusundan cezaevinden kaçtığı bildirildi.
Azerbaycan'da 60 milyon tonluk petrol rezervi bulundu
Hazar Denizi'nin Azerbaycan'a ait bölümünde, kıyıdan 120 kilometre mesafede yeni petrol yatağı bulundu.
Bangladeş'te 25 bin kişi koronavirüs duası için toplandı
Vaka sayılarının artış gösterdiği ülkede, 'Evden çıkmayın' uyarılarına rağmen toplanan yaklaşık 25 bin kişi, koronavirüs duası yaptı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sıla ve Yalın'dan hayranlarına karantina düeti
Sıla ve Yalın'dan hayranlarına karantina düeti
124
Taksim Meydanı'ndaki gençleri canlı yayında köpek kovaladı
Taksim Meydanı'ndaki gençleri canlı yayında köpek kovaladı
85
Diyanet: Kurallara uymak farz
Diyanet: Kurallara uymak farz
76
İtalyan doktor hastanelerdeki kritik durumu anlattı
İtalyan doktor hastanelerdeki kritik durumu anlattı
21
Kabe ve Mescid-i Nebevi'de cemaatle namaz askıya alındı
Kabe ve Mescid-i Nebevi'de cemaatle namaz askıya alındı
7
İsrail'de sokağa çıkma yasağı ilan edildiği açıklandı
İsrail'de sokağa çıkma yasağı ilan edildiği açıklandı
12
Çin İtalya'ya koronavirüsle mücadelede destek veriyor
Çin İtalya'ya koronavirüsle mücadelede destek veriyor
6
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir