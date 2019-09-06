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Hindistan'da 73 yaşındaki kadın doğum yaptı

Andhra Pradeş eyaletinde yaşayan Mangayamma Yaramati, 73 yaşında ikiz doğurdu.

İHA | 06.09.2019 - 12:52..
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Hindistan'da mucizevi doğum, herkesi şoke etti.

2 AYLIK TÜP BEBEK TEDAVİSİ BAŞARILI OLDU

Şu ana kadar hiç hamile kalamayan 73 yaşındaki Mangayamma Yaramati ve 82 yaşındaki eşi Sitarama Rajarao, yaşlarını önemsemeyerek çocuk sahibi olmak istedi. Yaramati, bunun için 2 aylık tüp bebek tedavisi gördü.

Tüp tedavisinin başarılı olmasıyla yaşlı çiftin yüzü güldü. 9 ay sonra Yaramati ve Rajarao, ikiz bebeklerini kucaklarına aldı.

Hindistan'da 73 yaşındaki kadın doğum yaptı

"HAYATIMIN EN MUTLU GÜNÜ"

Bebeklerin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Yaramati, “O kadar mutluyuz ki. Defalarca denedik ve çok sayıda doktorla görüştük. Hayatımın en mutlu günü.” dedi.

Hindistan'da 73 yaşındaki kadın doğum yaptı

"ÇOCUKSUZ KADIN DİYE SESLENİYORLARDI"

Bugüne kadar anne olamadığı için toplumda kendini kötü hissettiğini ve sosyal aktivitelere katılamadığını dile getiren Yaramati, “Bana çocuksuz kadın diyerek sesleniyorlardı.” ifadelerini kullandı.

Hindistan'da 73 yaşındaki kadın doğum yaptı

BABA OLDUKTAN BİR GÜN SONRA FELÇ GEÇİRDİ

Yıllar sonra anne olan kadının eşi Sitarama Rajarao ise baba olmasından bir gün sonra felç geçirdi. Rajarao’nun, hastanedeki tedavisi sürüyor.

70 YAŞINDA ERKEK BEBEK DÜNYAYA GETİRMİŞTİ

Hindistan’da 2016 yılında Daljinder Kaur adlı kadın 70 yaşında anne olmuş, sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirmişti.

Hindistan'da 73 yaşındaki kadın doğum yaptı

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