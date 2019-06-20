Hindistan’da aşırı sıcaklar yüzünden 92 kişi öldü

Hindistan’ın Bihar eyaletindeki yerel hükumet yetkilileri, 4 gündür etkisini sürdüren sıcak hava dalgası yüzünden 92 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Tüm ölümlerin Aurangabad, Gaya, Nawada ve Jamui ilçelerinde meydana geldiği bildirildi.

OKULLAR 22 HAZİRAN'A KADAR KAPANDI

Yetkililer sıcaktan etkilenen bölgelerdeki insanlar için uyarı yaparak evlerinden çıkmamalarını, bol miktarda sıvı tüketmelerini ve yorucu fiziksel aktivitelerini sınırlandırmalarını istedi. Eyalette okulların 22 Haziran’a kadar kapalı kalacağı duyuruldu.

ÖLENLERİN ÇOĞU 50 YAŞ ÜSTÜ

Sağlık yetkilileri ölenlerin çoğunun 50 yaşın üzerinde olduğunu belirtirken, bu insanların ateş, ishal ve kusma gibi semptomlarla hastanelere gittiğini belirtti.

Gaya bölgesinde yerel yöneticiler gündüz aktivitelerini iptal etti.















