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Hindistan’da aşırı sıcaktan 40 kişi öldü

Yaz ayları bazı eyaletlerde yaşayan Hindistan halkının zor günler geçirmesine neden oluyor.

DHA | 16.06.2019 - 10:17..
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Hindistan'ın Bihar eyaletinde artan hava sıcaklığı sebebiyle cumartesi günü 40 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Bihar eyaletinin Gaya, Nawada gibi şehirlerinde çok sayıda insanın hayatını kaybettiği belirtilirken; sadece Evrengabad şehrinde 27 kişinin yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Ayrıca, bu ay içerisinde Muzaffarpur şehrinde 73 çocuğun ensefalit salgını sebebiyle hayatını kaybettiği belirtildi.

DOKTORLAR UYARDI

Evrengabad’ta bulunan devlet hastanesinde doktor olan Dr. Surendra Prasad Singh’in, “Çok sayıda insan farklı hastanelerde tedavi görüyor ve ölü sayısı muhtemelen yükselecek. Hayatını kaybeden kişiler yüksek ateşten şikâyetçilerdi” dediği belirtildi.

Hindistan’da aşırı sıcaktan 40 kişi öldü

Ayrıca, Hindistan Sendika Sağlık Bakanı Dr. Harsh Vardhan’ın yaptığı açıklamada, “İnsanların sıcak hava sebebiyle hayatını kaybetmesi gerçekten talihsiz bir durum. İnsanlara, hava sıcaklıkları düşmeden ve gerekli olmadığı sürece evlerinden dışarı çıkmamalarını tavsiye ediyorum. Aşırı sıcaklık beyni etkiliyor ve sağlık sorunlarına yol açıyor” dediği belirtildi.

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