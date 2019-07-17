Hindistan'da bina çöktü: 14 ölü

Ordu’nun Fatsa ilçesinde ömründe bir kez çiçek açan agave kaktüsü, 14 yıl sonra çiçeklendi.

Çay, şeker, elektrik, benzinin ardından müze giriş ücretleri de zamlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı müzelere zam yaptı

Belen ilçesinde parçalı Ay tutulması, cami ve Türk bayrağı manzarasında güzel görüntüler oluşturdu.

Adana'da torbacılara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 kişiden 7'si tutuklanırken, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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Cinayet zanlısı 3 yıl sonra İzmir'de yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde, alacak-verecek davası nedeniyle bir kişinin ölümüne neden olan K.T., dün İzmir'de yakayı ele verdi.