Hindistan'da bina çöktü: 14 ölü

Hindistan'ın Mumbai kentinin güneyindeki Dongri bölgesinde, dün 4 katlı bir binanın çökmesiyle bilanço ağırlaşıyor.
14 ÖLÜ
Kurtarma ekipleri enkaz altından 14 cesedin çıkarıldığını, enkaz altında kalan en az 3 kişiyi kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti. İtfaiye yetkilisi Ashok Talpade, gece boyunca kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.
11 KİŞİ KURTARILDI
Kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgede 11 kişinin enkaz altından çıkarıldığı, kaldırıldıkları hastanede tedavilerinin sürdüğü belirtildi. İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmalarına, bölge halkı da katıldı.