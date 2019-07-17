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Hindistan'da bina çöktü: 14 ölü

Hindistan'ın Mumbai kentinde, dün bir bina çöktü. Çöken binada ölü sayısı 14'e yükseldi.

İHA | 17.07.2019 - 12:44..
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Hindistan'ın Mumbai kentinin güneyindeki Dongri bölgesinde, dün 4 katlı bir binanın çökmesiyle bilanço ağırlaşıyor.

Hindistan'da bina çöktü: 14 ölü

14 ÖLÜ

Kurtarma ekipleri enkaz altından 14 cesedin çıkarıldığını, enkaz altında kalan en az 3 kişiyi kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti. İtfaiye yetkilisi Ashok Talpade, gece boyunca kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Hindistan'da bina çöktü: 14 ölü

11 KİŞİ KURTARILDI

Kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgede 11 kişinin enkaz altından çıkarıldığı, kaldırıldıkları hastanede tedavilerinin sürdüğü belirtildi. İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmalarına, bölge halkı da katıldı.

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