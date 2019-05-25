Hindistan'da bir adamın midesinden çıkanlar şaşırttı

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Hindistan’ın Himachal Pradesh eyaletinin Mandi bölgesinde ikamet etmekte olan Karan Sen isimli 35 yaşındaki adam, ‘karın ağrısı şikâyetiyle hastaneye gitti.

HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Karan Sen, bir doktor tarafından yapılan muayene sonrası karnında ‘kist’ olduğu düşünülerek ameliyata alındı. Doktorun ameliyat sırasında adamın karnında bir tornavida bulmasından sonra 35 yaşındaki adam, New Chowk kentindeki Shri Lal Bahadur Shastri Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

KAPI KİLİDİ ÇIKARILDI

Burada yapılan muayenede X-Ray ve röntgen sonuçları, adamın karnında birkaç yabancı maddenin bulunduğunu gösterdi. Bunun üzerine burada tekrar ameliyata alından adamın karnından 8 kaşık, 2 tornavida, 2 diş fırçası, bir mutfak bıçağı ve bir kapı kilidi çıkarıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Ameliyat sonrası açıklamada bulunan hastane cerrahları ise operasyonun yaklaşık dört saat sürdüğünü ve adamın hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtti.