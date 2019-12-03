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Hindistan'da 5 ayda bin 300 kilometre yürüyen kaplan

Hindistan'da bir kaplanın 5 ay içinde 1300 kilometre yürüdüğü tespit edildi.

AA | 03.12.2019 - 23:37..
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Uzmanlar "C1" adlı 2,5 yaşındaki erkek kaplanın bu kadar mesafeyi avlanmak, barınacak bir yer bulmak ya da çiftleşmek için kat etmiş olabileceğini söylüyor.

Boynunda sinyal gönderen bir tasma olan kaplan, ülkenin batısındaki Maharaştra eyaletindeki bir barınaktan alındı ve Haziran ayında ormana bırakıldı.

Kaplanın bir süre tarlalarda dolaştığı, su kaynaklarına gittiği, otobanlara girdiği ve komşu bir eyalete geçtiği; sonunda Maharaştra'da başka bir barınağa gittiği görüldü.

Hindistan'da 5 ayda bin 300 kilometre yürüyen kaplan

SADECE BİR İNSANI 'KAZAYLA YARALADI'

Barınak görevlilerine göre C1, bu süre içinde insanlarla bir kez karşı karşıya geldi. Hayvan dinlendiği çalılığa giren bir kişiyi kazayla yaraladı.

C1, Tippeşvar adlı 10 kaplanın yaşadığı barınakta T1 isimli dişi kaplanın dünyaya getirdiği 3 yavrudan biri.

Barınak görevlileri, uydudan izlenen hayvanın vericinin takıldığı Şubat'tan bu yana 5000 noktadan sinyal gönderdiğini belirtti.

"AV KALACAK YER YA DA EŞ ARIYORDU"

Hindistan Yaban Hayatı Enstitüsü'nden Dr. Bilal Habib, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Kaplan muhtemelen av, kalacak yer ya da eş arıyordu. Hindistan'da kaplanların yaşayabileceği muhtemel alanlar nispeten dolu. Bu yüzden genç kaplanlar yer bulmak için daha çok dolaşmak zorunda" dedi.

GÜNDÜZ SAKLANIP GECE YÜRÜYOR

Gündüz saklanıp gece yürüyen hayvanın yaban domuzu ve sığır avladığı belirtiliyor.

Hayvanın vericisinin yüzde 20'lik pili kaldı. Kaplanın insanlarla yeniden karşılaşmaması için başka bir ormana götürülebileceği söyleniyor.

Uzmanlar, Hindistan'da kaplan sayısının arttığına ancak bu hayvanların yaşam alanlarının giderek küçülmeye başladığına ve av bulmalarının da zorlaştığına dikkat çekiyor.

Bir kaplanın hayatta kalabilmesi için yaşadığı bölgede, avlanabilecek en az 500 hayvanın bulunması gerektiği belirtiliyor.

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