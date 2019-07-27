Uttar Pradeş eyaletinin "Pilibhit Tiger Reserve" bölgesinde yaşayan ve yolunu şaşırarak insanların yaşadığı bölgeye gelen bir kaplan, bölgedeki bir insanı yaralamasının ardından halk tarafından öldüresiye dövüldü.

4 KİŞİYE GÖZALTI

Birçok kişinin kaplanı uzun sopalar ile dövdüğü olayın videosu viral olarak yayılırken, kaplanın dövülmesi sosyal medyada tepkilere yol açtı.

Yaşanan olay sonrası 4 kişinin gözaltına alındığı bildirilirken, kaplanın bölgedeki insanlara saldırdığının altı çizildi.

Hindistan'da bir kişiye saldıran kaplanı linç ettiler VİDEO