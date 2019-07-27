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Hindistan'da bir kişiye saldıran kaplanı linç ettiler

Hindistan’da insanlara saldıran kaplanı acımasızca döven 4 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi | 27.07.2019 - 09:19..
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Uttar Pradeş eyaletinin "Pilibhit Tiger Reserve" bölgesinde yaşayan ve yolunu şaşırarak insanların yaşadığı bölgeye gelen bir kaplan, bölgedeki bir insanı yaralamasının ardından halk tarafından öldüresiye dövüldü.

4 KİŞİYE GÖZALTI

Birçok kişinin kaplanı uzun sopalar ile dövdüğü olayın videosu viral olarak yayılırken, kaplanın dövülmesi sosyal medyada tepkilere yol açtı.

Yaşanan olay sonrası 4 kişinin gözaltına alındığı bildirilirken, kaplanın bölgedeki insanlara saldırdığının altı çizildi.

Hindistan'da bir kişiye saldıran kaplanı linç ettiler VİDEO

Hindistan'da bir kişiye saldıran kaplanı linç ettiler

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