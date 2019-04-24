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Hindistan'da bitmeyen seçimde yetkililerin zorlukları

Dünyanın en uzun seçim yarışının yaşandığı Hindistan'da yetkililer 1 oy için uzun yolları aşarak seçmenin ayağına gidiyor.

AA | 24.04.2019 - 16:06..
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Hindistan’da 39 günlük dünyanın en uzun süreli seçim maratonunda ilginç hikâyeler yaşanıyor. Yetkililer, tek bir seçmen için ormanda 70 kilometre kadar yol edecek ve sandığı kendisine ulaştıracak. Ulusal parkın yer aldığı orman, türünün son örneği Asya aslanlarına da ev sahipliği yapıyor.

Hindistan'da bitmeyen seçimde yetkililerin zorlukları

POLİS EŞLİK EDECEK

Gucarat eyaletinde Gir Ulusal Parkı’nda bulunan Shiva tapınağında görev yapan 69 yaşındaki Bharatdas Darshandas’ın oy kullanabilmesi için çıkılacak bu zorlu yolculukta dört seçim görevlisine bir de polis eşlik edecek.

Hindistan'da bitmeyen seçimde yetkililerin zorlukları

2002’DEN BERİ SEÇİM KAÇIRMAMIŞ

Yaklaşık 20 yıldır Shiva tapınağında görev yapan Darshandas, 2002 yılından bu yana tek bir seçim kaçırmamış.Hindistan’da sandık görevlileri, seçmenlere ulaşmak için sıklıkla uzak bölgelere günler süren yolculuklar yapmak durumunda kalıyor. Ancak yerel medyaya göre Darshandas için yapılan yolculuk gibisiyle de çok karşılaşılmıyor.

Hindistan'da bitmeyen seçimde yetkililerin zorlukları

900 MİLYON SEÇMEN OY KULLANACAK

Hindistan'da 11 Nisan’da başlayan parlamento seçimlerinin ilk aşaması 18 Nisan’da tamamlandı. Yaklaşık 142 milyon seçmen parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'daki 543 sandalyenin 91'ini belirlemek için oy kullandı.
Seçimler  19 Mayıs’a kadar sürecek  ve yedi aşamada tamamlanacak. 39 günlük oy verme işleminde ise yaklaşık 900 milyon seçmen sandığa gidecek. Oy sayımı ise 23 Mayıs'ta yapılacak.

Hindistan'da bitmeyen seçimde yetkililerin zorlukları

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