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Hindistan'da bombalı saldırı: 16 ölü

Hindistan'da minibüsün geçişi sırasında bomba patlatıldı. Patlama sonrasında 16 kişi yaşamını yitirdi.

AA | 01.05.2019 - 14:29..
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Hindistan'ın batısındaki Maharaştra eyaletinde özel harekat polislerini taşıyan minibüsün geçişi sırasında yola döşenen düzeneğin patlatılması sonucu 15 polis ve 1 sivilin öldüğü bildirildi.

MİNİBÜSÜN GEÇİŞİ SIRASINDA PATLATILDI

Hindistan haber ajansı Press Trust of India'nın yerel polis kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Gadchiroli bölgesindeki ormanlık alanda yola döşenen patlayıcı düzenek, bölgede arama faaliyeti yürüten özel harekat polislerini taşıyan minibüsün geçişi sırasında patlatıldı.

Saldırıda araçtaki 15 polis ile 1 sivil şoför yaşamını yitirdi. Saldırıyı yasa dışı Hindistan Komünist Partisine bağlı Maocu militanların gerçekleştirildiği düşünülüyor.

20 ARACI ATEŞE VERDİLER

Militanların, bölgedeki bir yol inşaat şirketine ait 20 aracı ateşe verdikten sonra ormanlık alana saklandığı, polislerin de militanları yakalamak üzere bölgeye intikal ederken patlayıcı tuzağının hedefi olduğu belirtildi.

Hindistan'da, Çin'in devrimci lideri Mao Zedong'dan ilham alan Maocu komünist militanlar, 1967'den bu yana ülkenin kuzeyi, doğusu ve merkezindeki birçok eyalette silahlı eylemler düzenliyor. Maocu isyancılar ise kabile halklarının ve yoksulların daha geniş haklara sahip olması için mücadele ettiklerini ileri sürüyor.

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