Hindistan'da çöken 16 metrelik duvar 17 can aldı

Hindistan'da yağışların neden olduğu sel felaketi, ülkeyi sarsmaya devam ediyor.

16 METRELİK DUVAR EVLERİN ÜZERİNE YIKILDI

Hint yerel basınındaki haberlere göre, eyaletin Coimbatore bölgesine yakın bir köyde aşırı yağışlar sebebiyle 16 metrelik bir duvar, üç evin üzerine yıkıldı.

17 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yetkililer; evlerin çöktüğünü, 2'si çocuk, 4'ü kadın 17 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Olayın sabahın erken saatlerinde meydana geldiğini bildiren yetkililer, o sırada söz konusu evlerde yaşayanların uyuduğu bilgisini paylaştı. Öte yandan, hafta sonundan bu yana devam eden aşırı yağışların yol açtığı afet ve kazalarda ölü sayısı 22’ye yükseldi.

SINAVLAR ERTELENDİ

Tamil Nadu hükümeti, hayatını kaybedenlerin yakınlarına 400 bin rupi (yaklaşık 32 bin lira) tazminat ödeneceğini duyurdu. Bölgede devam eden aşırı yağışlar sebebiyle bazı üniversitelerde, sınavlar ertelendi.

Dün eyaletin 6 bölgesinde, şiddetli yağışlar nedeniyle kırmızı alarm verilmişti. Tamil Nadu'da şiddetli yağışların 2 gün boyunca süreceğinin açıklanmasının ardından bazı bölgelerde eğitime ara verildi.