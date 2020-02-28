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Hindistan'da devam eden protestolarda ölümler artıyor

“Vatandaşlık Yasası”na karşı düzenlenen protesto gösterileri sonucunda Hindu ve Müslüman grupları arasında çıkan çatışmalarda ölü sayısı 39'a yükseldi.

İHA | 28.02.2020 - 12:50..
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Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Müslümanları kapsam dışı bırakan vatandaşlık yasasına karşı protestolar devam ediyor.

Düzenlenen protestoların şiddet olaylarına dönüşmesiyle gerilim tırmandı. Pazar günü başlayan gösteriler giderek şiddet olaylarına dönüştü.

Hindistan'da devam eden protestolarda ölümler artıyor

39 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hindu ve Müslüman gruplar arasında çıkan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 39’a yükseldi.

Yetkililer 100’den fazla kişinin gözaltına alındığını ve ölenlerin arasında bir polis memurunun bulunduğunu, 70’den fazla polis memurunun da yaralandığını belirtti.

Hindistan’da protestolarının bilançosu: 39 ölü

Hindistan'da devam eden protestolarda ölümler artıyor

EVLERİNİ TERK ETTİLER

Yeni Delhi’nin kuzeydoğusunda çıkan olaylarda grupların yağma, kundaklama ve vandalizme başvurdukları belirtildi.

Özellikle Müslümanların daha güvenli yerler bulabilmek adına evlerini terk ettiği öğrenildi.

Hindistan'da devam eden protestolarda ölümler artıyor

Hindistan'da devam eden protestolarda ölümler artıyor

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